Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré, le mardi 3 janvier, que le « meurtre » de Qassem Soleimani sera « vengé » alors que des centaines de milliers de personnes commémoraient le troisième anniversaire du martyre du commandant des Gardiens de la révolution (CGRI), armée idéologique de la République islamique.

Figure charismatique et populaire en Iran, le général Qassem Soleimani a été assassiné dans un raid américain à Bagdad le 3 janvier 2020.

« Nous n’avons pas oublié et n’oublierons pas le sang du martyr Soleimani », a déclaré M. Raïssi.

Il a averti les « meurtriers et organisateurs » du crime que « la vengeance du sang du martyr Soleimani est certaine et que ceux qui ont perpétré le meurtre ne trouveront pas le sommeil facilement ».

S’adressant aux États-Unis et aux ennemis de la Révolution islamique, M. Raïssi a déclaré : « Les Américains doivent savoir que nous ne renonçons jamais à venger le sang du martyr Soleimani, nos jeunes se tiendront aujourd’hui contre vous tout comme le général Soleimani qui s’est élevé contre votre tyrannie, vos exigences excessives, votre domination et votre arrogance, créant ainsi une résistance dans la région », rapporte le site iranien francophone PressTV.

Le président iranien a souligné que le général Soleimani avait défié l’hégémonie américaine à travers le monde, notant que le « régime dominateur » était déterminé à faire prévaloir son identité au détriment de celles des autres nations.

M.Raïssi a déclaré que le défunt commandant était un élément capable de forger l’identité et qui a donné un nouveau souffle à l’identité islamique dans la région.

Il a qualifié le général Soleimani de symbole de la lutte contre le terrorisme et l’Arrogance mondiale, affirmant qu’il avait réussi à mettre en cause le mythe de l’invincibilité des États-Unis.

Selon le président iranien, la commémoration de cette icône anti-terroriste envoyait un message d’espoir à tous ceux qui aspirent à la liberté à travers le monde, soulignant que le général Soleimani était une force unificatrice au sein de la société iranienne avant et après sa mort en martyre.

Des millions de personnes en Iran et dans le monde ont commémoré ce mardi 3 janvier le troisième anniversaire du martyre du plus haut commandant antiterroriste et ont rendu hommage aux sacrifices qu’il a consentis pour déjouer les complots occidentaux et libérer de vastes étendues du territoire de l’Asie occidentale du joug des groupes terroristes takfiris.

Les États-Unis ont assassiné le général Soleimani, ancien commandant de la force Qods du CGRI, et Abou Mahdi Al Mohandes, commandant adjoint des Unités de mobilisation populaire irakiennes, lors d’une frappe de drone près de l’aéroport international de Bagdad le 3 janvier 2020.

Les deux commandants étaient adulés par les nations musulmanes pour avoir éliminé le groupe terroriste Daech parrainé par les États-Unis dans la région, en particulier en Irak et en Syrie.

L’attentat a suscité la réaction de la communauté internationale et a déclenché des manifestations de grande envergure dans toute la région. Aussitôt après les faits, le Parlement irakien a approuvé un projet de loi exigeant le retrait de toutes les forces militaires étrangères d’Irak.

Le 8 janvier 2020, le CGRI a mené des attaques aux missiles contre la base aérienne d’Aïn al-Assad dans la province occidentale d’al-Anbar en Irak, en représailles à l’assassinat du général Soleimani.

Selon le Pentagone, plus de 100 soldats américains ont subi des « lésions cérébrales traumatiques » lors de la contre-attaque de l’Iran, manière d’occulter le nombre de soldats américains tués. Mais, pour Téhéran, l’attaque aux missiles contre Aïn al-Assad n’était qu’une « première gifle ».