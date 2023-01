La lutte contre Daech par les milices kurdes et les forces de la coalition internationale dirigée par Washington se poursuit depuis l’élimination de l’Etat de cette organisation wahhabite takfiriste, sans parvenir à ses fins.

La direction de la milice kurde syrienne des Forces démocratiques syriennes (FDS) a annoncé le lancement d’une nouvelle opération de sécurité, la deuxième en moins d’un mois, pour traquer des membres de Daech à Raqqa, à l’est de la Syrie.

Dans un communiqué publié sur leur site internet, les FDS ont précisé que « cette nouvelle campagne est une riposte à la récente attaque perpétrée par cette organisation wahhabite takfiriste contre la prison de Raqqa pour faire évader ses membres détenus ».

L’opération baptisée « Déclencheur d’al-Jazeera » s’est basée sur des informations selon lesquelles l’organisation a de nouveau restructuré ses rangs, ce qui a nécessité le lancement d’une nouvelle opération militaire dans la province de Raqqa et à l’intérieur de la ville éponyme, ainsi que dans les villages qui entourent la ville de Raqqa jusque dans la ville de Tabaqa, ses villages et les deux localités Karama et Sirine.

Des sources des FDS a indiqué que leurs milices ont assiégé la ville de Sirine à l’aube de ce mercredi 25. Elles ont fermé toutes les sorties et les entrées de cette localité située dans la campagne ouest de Raqqa, et qu’elles assiègent toujours la ville en conjonction avec de violents affrontements qui ont eu lieu à Sirine à l’aube.

Il y a quelques jours, les Forces démocratiques syriennes ont annoncé une augmentation du nombre de leurs effectifs et de leur présence sécuritaire aux côtés des forces américaines dans différentes bases à l’est de l’Euphrate.

Elles avaient, il y a quelques semaines, annoncé le lancement d’une opération contre Daech en coopération avec la coalition américaine, quelques jours après une attaque qui a coûté la vie à des combattants kurdes dans le nord de la Syrie.

L’opération « Déclencheur d’al-Jazeera », est réalisée avec la participation des Forces de sécurité intérieure dans le nord et l’est de la Syrie, et le soutien des forces de la coalition américaine, « dans le but d’éliminer les cellules Daech et de nettoyer les zones où elle se trouvent », selon le site web médiatique des FDS.

Cela fait depuis 2019, l’année de l’annonce de l’élimination de l’Etat de Daech, que les FDS, de concert avec les forces américaines de la coalition internationale dirigée par Washington, assurent traquer les dirigeants et les membres de Daech.

Mais ces derniers poursuivent leurs attaques usant d’engins explosifs, ou via des assassinats ou des attaques à main armée ou des affrontements dans les zones contrôlées par les Kurdes dans le nord de la Syrie.

