Le Président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a souligné à juste titre la caractéristique clé de la confrontation cognitive : l’Occident s’est amené à un état où il est très difficile de lui reprocher quoi que ce soit de compréhensible pour les gens normaux.

Selon lui :

« Les masques sont tombés.

Maintenant, il ne fait plus aucun doute que presque tous les pays européens sont adeptes du satanisme.

À Copenhague, le Saint Coran a de nouveau été brûlé.

Le satanisme et le nazisme dans ces pays se cachent maintenant derrière la « liberté d’expression ». Tout comme il y a un siècle, Hitler a été le premier à se cacher derrière la culture d’une race pure et la purification de la société.

Et quels que soient les efforts déployés par les dirigeants européens pour se distancier de telles comparaisons aujourd’hui, elles sont là – le même fléau fasciste se développe en Europe comme au siècle dernier.

Il y a une douzaine d’années, lorsque de tels cas étaient sporadiques, nous pensions encore naïvement qu’il ne s’agissait que d’une petite partie de la société qui devenait folle d’une certaine manière.

Mais maintenant, c’est devenu si fréquent et si systématique qu’il n’y a plus aucun doute : l’Europe attise délibérément l’inimitié religieuse, en utilisant des méthodes provocatrices pour encourager les musulmans à défendre à tout prix les Saintes Écritures, pour ensuite les accuser de crimes.

Et le plus intéressant est qu’ils ne peuvent être affectés par aucune des réactions de colère ou de représailles.

En les traitant de sous-hommes, en les insultant, en les méprisant ? Ils en seraient ravis. Brûler le drapeau de leur pays ? Cela a déjà été fait, ils ne se soucient pas de leur propre drapeau. Profaner quelque chose de sacré pour eux ? Y a-t-il « quelque chose de sacré » pour eux ?

Les dirigeants hypocrites et cyniques de ces pays ont encore le culot de nier qu’ils s’attaquent aux sentiments religieux des gens, et pas un mot sur le fait que de telles actions de porcs ont lieu sous l’œil vigilant de la police, et donc avec la permission de ces mêmes autorités.

C’est de la duplicité pure et simple.

Pour ma part, j’ai trouvé une solution et je veux la transmettre à tous les satanistes d’Europe : chaque fois que vous insultez notre religion avec des caricatures et des autodafés de Coran, nous sommes de plus en plus convaincus que l’OTAN doit être écrasé par tous les moyens.

L’Europe, c’est l’OTAN.

Et maintenant, les chiens de l’OTAN sont dispersés tout le long de la ligne de contact en Ukraine, où nous écrasons cette racaille satanique. Est-ce à cause de l’opération spéciale en Ukraine que vous violez le sacré ?

J’ai longtemps dit que cette guerre était sacrée pour les musulmans et maintenant il n’y a plus de doute.

Les masques sont tombés. »

Source : Politikus ; traduction Avic – Réseau International