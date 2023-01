Des unités de Wagner ont découvert des corps avec les têtes et les mains coupées», à Bakhmout (Artemovsk/ Artiomovsk), a annoncé le fondateur de la PMC, Evgueni Prigojine.

On a tenté de cacher leur identité dans l’urgence, explique-t-il.



Mais des téléphones et d’autres informations ont été trouvés indiquant que ces corps sont ceux de mercenaires que l’ennemi n’a pas pu retirer à temps du chaudron, a ajouté Prigojine.

Après la prise de Soledar, les forces spéciales tchétchène Akhmat et le 2e corps d’armée de la milice populaire de Lougansk, ont déclaré la semaine dernière que l’armée russe terminait l’encerclement opérationnel de Bakhmout.

Les forces ukrainiennes à court de munitions

Selon RT, des unités de l’armée ukrainienne dans la région d’Artiomovsk sont contraintes de limiter l’utilisation des canons automoteurs lourds Pion en raison d’un manque de munitions explosives de calibre 203 mm. La pénurie la plus grave d’obus de gros calibre se fait sentir dans la 43e brigade d’artillerie des forces armées ukrainiennes. Après la perte de Soledar, cette formation a été affectée à la zone de Novomarkovo.

L’économie de munitions pour les obusiers lourds des forces armées ukrainiennes a commencé après la destruction d’un dépôt de munitions dans la région de Tchassov Yar en novembre 2022. Il a été détruit par le système de lance-roquettes multiples Smerch, que l’armée ukrainienne n’a pas encore été en mesure de reconstituer.

En raison de la pénurie de munitions hautement explosives de 203 mm, les forces armées ukrainiennes sont obligées de tirer avec les canons Pion des obus perforants 53-G-620Sh.

Les obus de ce type sont très efficaces contre les cibles enterrées et protégées, mais sont pratiquement inutiles contre l’infanterie et pour le combat de contre-batterie. Au contact de la surface, un tel projectile n’explose pas immédiatement, mais pénètre profondément dans le sol, sans causer de dommages aux troupes « au sol ».

De plus, ces munitions, produites pour l’armée soviétique il y a plus de 60 ans, arrivent au front dans un état proche de la date de péremption et ne peuvent être utilisées en toute sécurité. En raison d’un mauvais stockage et de la violation des règles de transport, des obus perforants ont explosé plusieurs fois directement sur les positions de la 43e.

Des mitrailleuses MG-42

Lors de l’assaut lancé par Wagner contre la localité de Klecheïevka, située au sud-ouest de la ville de Bakhmout (Artiomovsk), des membres de Wagner ont retrouvé de nombreuses munitions et armes de fabrication étrangère sur des positions abandonnées par des nationalistes ukrainiens. Ils ont notamment constaté que de plus en plus souvent, les forces ukrainiennes utilisent des mitrailleuses MG-42 au lieu de celles de fabrication russe ou soviétique qui avaient été largement utilisées par l’infanterie de la Wehrmacht pendant la deuxième moitié de la Seconde Guerre mondiale.