Le Président français n’a pas exclu pas que son pays puisse livrer des avions de combat à l’armée ukrainienne. Mais il a posé certaines conditions.

« Rien n’est interdit par principe », a déclaré ce lundi 30 janvier Emmanuel Macron, interrogé à La Haye sur un éventuel envoi de chasseurs à l’Ukraine lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Paris pourrait l’envisager seulement après « une demande formulée par Kiev, et à condition que cette décision « ne soit pas escalatoire » et n’affaiblisse « pas la capacité de l’armée française ». De plus, il n’est pas question de » toucher le sol russe ».

Pour l’instant, la France n’a pas reçu de nouvelles demandes de Kiev, selon le Président.

« Nous regarderons au cas par cas », a noté M. Macron.

Le Premier ministre hollandais M.Rutte a, lui aussi, déclaré que son pays était prêt à étudier la possibilité d’envoyer des F-16 à l’Ukraine s’il recevait une telle demande.

« En ce qui concerne les chasseurs F-16, nous n’avons pas reçu une telle demande. Mais si cela se produit, ce sera une étape importante. Mais nous l’examinerons et consulterons nos alliés », a indiqué M.Rutte.

Pologne: une mission difficile

Le ministère de la Défense de la Pologne avait quant à lui exclu la fourniture de F-16 à l’Ukraine estimant qu’il s’agit « d’une mission très difficile ».

Lors d’une interview avec la télévision d’Etat polonaise, le vice-ministre de la Défense a assuré que ce sujet n’est pas envisagé pour le moment.

Selon lui, la fourniture de ces appareils « nécessite au préalable d’entrainer les pilotes à ce genre d’avions de combat ».

« Ceci nécessite plusieurs mois et si nous voulons en réduire la durée je pense que 6 mois, mais cela pourrat durer bien plus longtemps », a-t-il souligné.

Des médias ont rapporté que des représentants de l’administration américaine faisaient pression pour la livraison de chasseurs F-16 américains à l’Ukraine, selon le journal américain Politico. Mais le président américain Joe Biden a démenti dans des communiqués de presse « la possibilité que Washington franchisse cette étape ».

Après des chars, des avions?

Le bureau du Président ukrainien avait précédemment annoncé que Volodymyr Zelensky avait commencé à demander une assistance sous forme d’avions et de missiles après que certains pays occidentaux ont annoncé leur intention de fournir des chars à l’Ukraine.

Le 25 janvier, après de longues tractations , le gouvernement allemand a consenti à fournir 14 chars Leopard 2 à Kiev. Dans le sillage de Berlin, Washington a révélé son intention de livrer à l’Ukraine 31 chars M1 Abrams.

Moscou avait envoyé une note de protestation aux pays membres de l’Otan au printemps 2022 dénonçant leur décision d’envoyer des armes à l’Ukraine. Le chef de la diplomatie russe avait prévenu que les envois d’armes et équipements militaires à Kiev seraient « une cible légitime » pour les troupes aérospatiales russes.

Source: Divers