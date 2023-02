Les médias américains ont évoqué « la question du grand nombre de missiles révélés par la Corée du Nord », notant que « cette divulgation est suffisante pour pérturber la défense des États-Unis et crée un vide de décennies de politiques de désarmement nucléaire et de sécurité intérieure ».

Le journal Politico a commenté négativement « les images publiées par l’Agence centrale de presse nord-coréenne officielle de l’armée nord-coréenne exhibant 10 à 12 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong-17 dans les rues de Pyongyang ».

Et a ajouté: « Les États-Unis n’ont que 44 intercepteurs au sol de missiles depuis l’Alaska et la Californie pour détruire un ICBM en vol. »

« En supposant que les armes de la Corée du Nord puissent accueillir quatre ogives, il est possible que Pyongyang puisse lancer plusieurs ogives sur les Etats-Unis qu’ils ne peuvent tous les intercepter », a déclaré le journal.

Selon le journal, les responsables et experts américains ont longtemps estimé que « ce n’était qu’une question de temps avant que la Corée du Nord puisse résoudre le problème de la défense antimissile US ».

« La Corée du Nord, que cela nous plaise ou non, est une troisième puissance de dissuasion nucléaire pour les États-Unis qui doit être traitée, tout comme nous prévoyons de traiter avec la Russie et la Chine », a rapporté Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment et auteur de Kim Jong the Nations and the Bomb.

Le journal a souligné « qu’il n’est pas clair comment l’administration du président américain Joe Biden réagira, mais l’implication de la politique, selon le journal, est claire, à savoir l’échec de l’administration à arrêter le développement balistique de la Corée du Nord jusqu’à ce moment ». »

Plus tôt dans la journée, l’agence de presse centrale nord-coréenne officielle a rapporté que le dirigeant Kim Jong Un a supervisé un grand défilé militaire à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’armée de son pays.

L’agence a déclaré que « le défilé comprenait une unité d’opérations nucléaires tactiques composée de soldats et de missiles équipés de capacités importantes de dissuasion et de contre-attaque ».

Elle a expliqué que « parmi les missiles exposés figuraient la dernière génération de missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens », ajoutant que « ce défilé a révélé la capacité de la Corée du Nord à affronter ses ennemis, en utilisant l’expression « bombe nucléaire vs bombe nucléaire et confrontation vs confrontation ».

Il convient de noter qu’au début du mois dernier, le Conseil de sécurité n’a pas réussi à unifier sa position pour mettre un terme aux provocations de la Corée du Nord.

