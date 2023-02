Le président syrien Bachar al-Assad s’est rendu ce vendredi 10 février dans la ville d’Alep, ancienne capitale économique du pays, sinistrée par le séisme du 6 février de magnitude 7.7 qui a ôté la vie dans ce pays à plus de 3300 personnes, selon un dernier bilan encore provisoire.

En compagnie de son épouse Asma, il a visité les rescapés blessés à l’Hôpital universitaire d’Alep.



M. Assad a rendu hommage au cadre médical de l’hôpital : « c’est cela le patriotisme. C’est cela l’héroïsme. C’est la Syrie et c’est Alep ».

Visite dans une mosquée et une église

Il a aussi visité deux centres d’hébergement à la mosquée Zein al-Abidine et l’église Mar Elias.



Evoquant les sanctions occidentales imposées à la Syrie dans le cadre du Ceaser Act américain et qui ont entravé l’envoi d’aides et de secours, il a dit pendant sa tournée : « il est certes normal que l’occident politise cette situation. La compassion humanitaire n’existe pas chez lui, ni maintenant, ni dans le passé ».

Pour al-Manar, Je ferai tout mon possible

Pendant sa tournée, il a accordé une petite entrevue au correspondant de notre television al-Manar, Ali Shoeib.

Avec l’équipe algérienne de secours

M. Assad s’est aussi rendu au quartier al-Boustane al-Qasr où les opérations de sauvetage sont réalisées par l’équipe algérienne.



L’Algérie fait partie des 14 pays qui ont bravé le Ceaser Act et envoyé une équipe de secouristes et 40 avions d’aides et de secours.

Alors que l’équipe algérienne envoyé en Turquie a pu sauver la vie de 12 personnes, enregistrant le score le plus important parmi les équipes de secouristes envoyées, son équipe de Syrie formée de plus de 100 secouristes est parvenue à dégager une personne vivante des décombres et 33 cadavres.

L’association des oulémas musulmans d’Algérie avait lancé jeudi 9 février une campagne de solidarité pour récolter des dons pour les victimes du séisme en Syrie.

Dans les écoles algériennes, une minute de silence a été observée dans les cours, et l’hymne national syrien a été chanté par les élèves.

Les sanctions suspendues

La fougue de ces 14 pays, conjuguée aux appels d’aide à la Communauté internationale, lancés par les responsables syriens dont celui du ministre des Affaires étrangères Fayçal al-Meqdad, qui a rappelé que toutes les capacités logistiques syriennes qui étaient capables de remédier à cette situation catastrophique ont été détruites par les groupes terroristes, ont poussé les Etats-Unis à se résigner à autoriser une exemption de la loi César de 180 jours pour acheminer de l’aide.

Le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus a décidé de se rendre en Syrie. Selon lui, « le drame en Syrie est au-dessus de toutes les prévisions et les Etats du monde devrait l’aider ».

Le SG de l’ONU Antonio Guterres a pour sa part réclamé la suspension des sanctions et dépêché son assistant pour les questions humanitaires et le coordinateur des aides de secours Martin Griffith qui devrait arriver en fin de semaine en Syrie.

Même appel de la part du Programme mondial de l’Alimentation.

Selon le ministre syrien de la Santé, Hassan Al-Ghobash, son pays a besoin de matériel médical, de fournitures et de médicaments pour sauver les personnes touchées par cette catastrophe humanitaire.

Source: Divers