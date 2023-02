Intégralité du discours du Secrétaire général du Hezbollah, Son Eminence Sayyed Hassan Nasrallah, lors du festival « Martyre et Victoire » à l’occasion de l’anniversaire des dirigeants martyrs le 16/02/2023

Je cherche refuge auprès de Dieu contre le maudit Satan, au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Miséricordieux, et louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que prières et paix soient sur notre Maître et Prophète, le Sceau des Prophètes, Abi Al-Qassim Mohammad ben Abdallah, et sur sa bonne et pure famille et ses compagnons choisis, et sur tous les prophètes et messagers. La paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous.

Je souhaite la bienvenue aux honorables et chers participants, que ce soit ici dans la banlieue sud, dans la ville de Nabi Shit, dans la ville de Jibshit ou dans la ville de Ter Debba, et à tous ceux qui partagent cette chère et honorable occasion avec nous.

Je renouvelle aux familles des dirigeants martyrs, à la famille du cheikh des martyrs, Cheikh Ragheb Harb, à la famille du maître de nos martyrs, le martyr Sayyed Abbas al-Moussawi et la martyre, Mme Oum Yasser, et leur fils, le martyr Hussein, à la famille du chef martyr Hajj Imad Moughniyeh. Nous renouvelons nos condoléances et notre sympathie pour la séparation de ces êtres chers, dont la douleur de la séparation ne quittera jamais nos cœurs et nos âmes à cause de leur place, de leur amour , et leur statut spirituel particulier avec nous tous, et en particulier avec ceux qui ont vécu avec eux, les ont accompagnés, et ont travaillé avec eux la nuit et le jour et pendant des étapes difficiles. Au début, je parcours rapidement certains événements, puis je reviens à notre principale occasion et aux dossiers de cette journée.

Pendant 40 ans, nous commémorons au mois de février depuis 40 ans nos martyrs. Habituellement, la chaine Al-Manar diffuse les images des martyrs chaque mois aux visages lumineux, je dois surtout mentionner parmi les martyrs de ces jours-ci, le commandant martyr Hajj Rida Al-Shaer, qui est également tombé en martyr ces jours-ci en février, et qui était notre responsable militaire dans la région de la Bekaa, et il combattait sur les lignes de front dans la Bekaa occidentale, il a été tué lors des affrontements avec l’occupation israélienne sur le front occidental de la Bekaa (que Dieu Tout-Puissant soit satisfait de lui).

Je dois également mentionner ou rappeler le commandant martyr, le général de brigade Hassan Shatri, que nous connaissons au Liban sous le nom de martyr Hussam Khosh Nuweis, qui a présidé le comité iranien chargé de la reconstruction du Liban après la guerre de juillet et c’est lui qui a travaillé en coopération avec les ministères libanais et les forces politiques libanaises pour superviser la reconstruction des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des églises, des hussainiyas, des ponts et des routes. En tant que représentant de la République islamique, il avait les mains blanches, sa mémoire parfumée restera présente, si Dieu le veut.

Au cours des dernières semaines, nous avons perdu deux émients dignitaires religieux , dédiés à servir les gens pour l’amour de Dieu Tout-Puissant, Son Eminence Cheikh Hussein Beydoun de la ville d’Al-Shahabiyyah et Son Eminence Cheikh Saad Allah Khalil de la ville de Ramia..

En termes d’occasions religieuses, nous commémorons le martyre de l’imam Moussa ben Jaafar Al-Kazem (que la paix soit sur eux deux), détenu et empoisonné dans les prisons du tyran, et qui représente l’exemple de chaque moudjahed, combattant, patient, et inébranlable. De Médine à La Mecque en passant par Kerbala, il a refusé de prêter allégeance à ce tyran et a déclaré sa révolution immortelle pour l’intérêt de l’Islam et pour l’intérêt de la nation.

En termes, d’occasions politiques et chronologiquement parlant, nous commémorons l’avénement de la victoire de la révolution islamique en Iran en février 1979. Bien sûr, nous félicitons le cher peuple iranien, Son Eminence le Guide suprême de la révolution islamique, tous les responsables officiels, nos honorables dignitaires.

Vous avez remarqué, et tout le monde a remarqué, que le 11 février, des millions de personnes ont participé à cette commémoration dans la ville de Téhéran et dans diverses villes iraniennes. Des millions d’Iraniens ont manifesté, hommes et femmes, jeunes et vieux, et différents groupes de personnes. Ils ont manifesté dans diverses villes iraniennes, dans le froid, le gel et l’hiver. La neige a recouvert certaines régions, et ils ont exprimé leur engagement envers cette révolution islamique, envers ce régime islamique, envers cette direction islamique, envers ce choix, envers cette ligne, cette vision. Les médias du monde arabe, étranger et occidental à l’exception des amis bien sûr, ont subi un revers avec cette commémoration millionnaire…

Quand quelques personnes manifestent, des dizaines, des centaines, des milliers ou deux mille, par exemple, sur une certaine place, bloquant certaines routes et faisant des émeutes, nous constatons que tous les médias du monde et 24 heures sur 24 couvrent cet incident comme la première nouvelle, et commencent à diffuser des analyses stratégiques sur cet effort simple, mais lorsque des millions et des dizaines de millions manifestent après 44 ans de l’avènement de la révolution, cet évènement est ignoré sachant que la véritable volonté du peuple est révélée.

Par contre, si demain, une réunion a lieu ici, ou une modeste manifestation là-bas, ou que des émeutes éclatent n’importe où, les médias en feront leurs premières nouvelles.

Au cours des trois ou quatre derniers mois au Liban, de nombreuses personnes ont écrit et analysé, des forces politiques ont tenté de brosser un tableau négatif de la situation en Iran, et dans la région, il y a des États et des forces régionales qui en ont fait autant à leur tête l’ entité sioniste, et ils ont prétendu que l’Iran est sur la voie de l’effondrement, il s’agit d’une question de jours, de semaines ou de mois…

Cette affaire est close grâce à la volonté véritable et sérieuse du peuple iranien. A tous ceux qui ont parié dans le passé, aujourd’hui ou dans le futur, je leur dis que vos calculs sont faux et vos paris sont des mirages et des illusions. Si vous construisez vos plans, projets, espoirs et analyses sur cette de faux calculs, vous arriverez à des résultats très erronés et très négatifs.

L’Iran est important parce qu’il est au cœur de l’axe de la résistance, au cœur des événements de la région. Ils parient sur l’Iran, car il a un impact sur l’Irak, sur la Syrie, sur le Liban, sur la Palestine, sur le Yémen, sur l’Afghanistan, sur toute la région, et donc ils construisent des calculs là-dessus…

Cette République islamique, ce régime islamique a confiance à Dieu et s’appuie sur Dieu Tout-Puissant, en particulier dans les événements récents, ses ennemis ont fait tout ce qu’ils pouvaient faire et leurs calculs et hypothèses ont été déçus.

Au Liban, j’ai beaucoup lu et beaucoup entendu, et ils ont commencé à prédire. Certains ont évoqué de la fin de l’axe de la résistance et donc la fin de la résistance au Liban, parce que l’Iran est au bord de l’effondrement. Or, les manifestations de ces derniers jours sont plus fortes. Une réponse à tous ceux qui parient sur une illusion.

Dans les occasions politiques également, nous commémorons le martyre du Premier ministre Rafic Hariri et de ses camarades en février 2005. Nous renouvelons également nos condoléances à son honorable famille, à son courant politique, à tous ses partisans et, et à tous les Libanais en cette commémoration.

Nous avons également en termes d’occasions politiques en 2006, l’anniversaire de l’accord de Mar Mikhael entre le Hezbollah et le Courant patriotique libre, qui a résisté toutes ces années malgré les difficultés, maintenant à la suite d’événements et de développements importants dans le pays, cet accord est dans une position critique, nous espérons que les deux parties le préservent dans l’intérêt national en premier lieu du pays.

Autres occasions politiques, nous avons également la commémoration du soulèvement du peuple opprimé et honorable du Bahreïn, qui a été abandonné par le monde entier, et beaucoup d’entre eux sont morts ou détenus dans des prisons remplies d’érudits, de dirigeants et de symboles, certains sont des martyrs , d’autres blessés ou expulsés ou déplacés, mais ce peuple n’a pas abandonné sa cause nationale de réforme et de changement à Bahreïn, encore moins la question de la Palestine et rejette la normalisation.

Ceci est juste un rappel rapide des occasions.

En ce qui concerne notre occasion actuelle, je voudrais parler, si Dieu le veut, aussi brièvement que possible de quatre titres, un mot sur le tremblement de terre parce que c’est l’événement le plus important qui a eu lieu au cours des deux dernières semaines, un mot sur l’ennemi et la Palestine, et un mot sur la situation interne au Liban, que ce soit dans le domaine politique ou économique, des moyens de subsistance et financier, surtout maintenant que le dollar ne cesse de grimper et je crains que nous soyons confrontés à des événements importants qu’il faut empêcher.

D’abord, un mot à l’occasion de nos dirigeants martyrs dont nous nous commémorons chaque année par loyauté envers eux : Cheikh Ragheb Harb, Hajj Imad Moughnieh, Sayyed Abbas Moussaoui….

Nous ravivons leur mémoire, en les présentant à nouveau, car de nombreuses générations actuelles, c’est-à-dire une ou deux générations, ne savent peut-être pas ce qui s’est passé il y a 40 ans voire il y a trente ans, et la génération actuelle de jeunes certains d’entre eux ignorent ce qui s’est passé il y a vingt ans, parce qu’ils sont plongés dans le présent.

Ce qui nous est arrivé au Liban, surtout depuis 1982, revêt une très grande importance , car depuis tout ce temps nous avons accumulé l’expérience, la conscience politique, la perspicacité, En étudiant le passé, nous comprenons le présent, et pouvons affronter les défis du futur, définir nos choix, donc nous les commémorant aussi par devoir et pour retenir les leçons, nous apprenons d’eux, nous écoutons leurs paroles, nous apprenons d’eux des leçons de sincérité, d’honnêteté, de pureté, de loyauté, de constance , de détermination, de courage , de confiance en Dieu, de l’amour du martyre, de la confiance en Dieu, du renoncement au monde ici-bas… etc. Nous nous inspirons aussi de leur mémoire, de leurs positions, et de leur école, avec laquelle nous pouvons affronter les défis du présent et les droits de l’avenir, et pour cela nous commémorons leur mémoire, comme je le disais précédemment, pour nous, pas pour eux, car ils habitent dans l’Au-delà, ils n’ont pas besoin de tous ces éloges et de tous ces remerciements…

Source: Al-Manar