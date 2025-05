Les forces d’occupation israéliennes ont intensifié leurs attaques contre le Liban, lançant une série de frappes aériennes ciblant différentes zones des districts de Hasbaya, Jezzine, Nabatieh et Bint Jbeil, en violation persistante du cessez-le-feu.

Le correspondant d’Al-Manara rapporté que « l’aviation israélienne a mené plusieurs frappes aériennes sur Wadi Barghaz, dans le district de Hasbaya, ainsi que des raids ciblant la zone située entre Sajd et al-Rayhan, et un autre ciblant la zone de Tibbana, près de la ville d’al-Bissariyeh, dans le district de Saïda ».

Les forces d’occupation ont également lancé une frappe aérienne aux abords de la ville de Kfar Fila, et une autre ciblant les forêts de la ville de Yater, tandis qu’un drone a ciblé la zone située entre les villes de Beit Lif et Ramia, dans le district de Bint Jbeil.

Selon notre correspondant, plusieurs frappes aériennes israéliennes ont ensuite visé les abords de la ville de Bnaafoul, dans le district de Saïda.

L’Agence nationale de presse (ANL) a rapporté que « trois frappes aériennes ont visé Dahr al-Harf, dans les environs de la ville d’al-Sarirah, dans le district de Jezzine. L’aviation israélienne a également lancé une frappe aérienne sur les collines d’al-Rayhan, dans la région de Jezzine, et a effectué un raid sur al-Jabour, à Kfarhouna ».

Les frappes aériennes ont également visé la zone de Qaqaiyat al-Sanobar, dans le district de Saïda.

Ces frappes ont coïncidé avec des survols intensifs de l’aviation israélienne dans le sud du Liban.

Ces attaques sont survenues quelques heures après que deux civils libanais ont été tuées et une autre blessée suite à des frappes aériennes et des bombardements israéliens ciblant les villes de Kfar Kila, Nabatieh al-Fawqa et Beit Lif.

Source: Médias