Des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la capitale, ont expulsé l’ambassadeur « d’Israël » au Sénégal, Yuval Wax, qui participait à un colloque universitaire sur les relations internationales.

Selon l’agence turque Anadolu, les étudiants ont organisé une manifestation dès l’entrée de l’ambassadeur israélien dans la salle de conférence. Ils ont scandé des slogans dénonçant sa présence et ont brandi le drapeau palestinien, le poussant à quitter l’université sous la pression des manifestants.

Selon des militants sur les réseaux sociaux, l’ambassadeur a quitté l’université sous forte escorte de sécurité après avoir été poursuivi par des manifestants dans les couloirs de l’université, le forçant à partir sans prononcer son discours ni participer à l’événement.

Cet incident survient dans un contexte de vague de colère qui balaie plusieurs pays du monde, dénonçant l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés parmi les civils, en majorité des femmes et des enfants.

Il convient de noter que Yuval Wax a été nommé ambassadeur résident au Sénégal plus tôt cette année. Il est également ambassadeur non résident en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et au Tchad.

Cette nomination intervient une semaine avant les manifestations pro-palestiniennes prévues sur la place de la Liberté à Dakar, la capitale, le 3 juin. Des groupes politiques devraient exiger le départ de l’ambassadeur israélien de Dakar.

Source: Médias