Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a réagi le jeudi 16 février aux propos sans fondement du porte-parole du Département d’État américain, ayant prétendu que Seïf al-Adl, le chef du groupe terroriste Al-Qaïda, serait installé en Iran.

« Je conseille aux responsables de la Maison-Blanche d’arrêter le jeu raté de l’iranophobie. Lier Al-Qaïda à l’Iran est absurde et risible », a-t-il écrit sur Twitter.

Il a également ajouté : « Ceux qui ont créé Al-Qaïda et Daech doivent être tenus responsables de la propagation du terrorisme dans le monde. Ne donnez pas de fausse adresse ! »

به مقامات كاخ سفيد توصيه می کنم بازی شکست خورده ایران هراسی را متوقف کنند، خبر سازی در مورد رهبر القاعده و ارتباط دادن آن به ایران خنده آورست. بوجود آورندگان القاعده و داعش ، مسئول و عامل رشد تروریسم در جهانند. آدرس غلط ندهید! — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 16, 2023

Suite aux déclarations infondées de Ned Price, le bureau de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies à New York les a rejetées et a affirmé : « Le réseau mondial d’Al-Qaïda a été démantelé après la mort d’Oussama ben Laden et cette organisation n’existe plus, mais son idéologie extrémiste existe toujours. »

Dans ce tweet, il est également indiqué : « Daech a remplacé Al-Qaïda et a créé une nouvelle forme de terrorisme. »

« Cette désinformation peut potentiellement entraver les efforts de lutte contre le terrorisme », lit-on dans un autre tweet.

Lors d’une conférence de presse, Ned Price, le porte-parole du Département d’État américain, évoquant un rapport de l’ONU, a prétendu qu’une personne nommée Seïf al-Adl, « le nouveau chef du groupe terroriste Al-Qaïda », est présente en Iran.

Sans fournir de preuves, il a prétendu : « Notre évaluation est conforme à l’évaluation de l’ONU sur la présence de Seïf al-Adl en Iran. Offrir un refuge à al-Qaïda est un autre des nombreux soutiens de l’Iran au terrorisme et aux activités déstabilisatrices au Moyen-Orient et au-delà. »

Source: Avec PressTV