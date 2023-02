Des questions restent en suspens sur la nature des trois « objets volants » abattus par l’US Air Force dans le ciel des Etats-Unis.

Un rapport paru, le jeudi 16 février, dans le magazine US Aviation Week a révélé qu’un de ces trois objets était un ballon voyageant à travers le monde et appartenant à un club amateur de l’Illinois.

Le ballon pico argenté, du Northern Illinois Bottlecap Balloon Club (NIBBB), aurait disparu le 10 février à environ 40 000 pieds au large de la côte ouest de l’Alaska.

Les projections ont montré que l’objet flotterait au-dessus de la partie centrale du territoire du Yukon le 11 février, et le même jour un Lockheed Martin F-22 a abattu un objet non identifié dans cette zone.

Les « mini ballons pico » coûtent entre 12 $ et 180 $ et flottent normalement au-dessus de 43 000 pieds. Ces objets portent un tracker de 11 grammes, avec des antennes HF et VHF/UHG, pour mettre à jour leurs emplacements dans le monde, selon Aviation Week.

Le magazine US a noté que la forme, les hauteurs et les charges des petits ballons pico correspondent aux descriptions des trois objets non identifiés qui ont été abattus entre le 10 et le 12 février.

Cet incident intervient trois jours après que l’armée de l’air US a abattu un ballon espion chinois au-dessus de la côte de la Caroline du Sud.

Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les États-Unis élaboraient des « règles plus strictes » pour le suivi, la surveillance et la destruction d’objets aériens non identifiés.