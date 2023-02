Un membre du Bureau politique du Mouvement du Jihad islamique, Khaled Al-Batsh, a affirmé dimanche que « la répétition des attaques contre la Syrie frère et d’autres pays arabes par les forces d’occupation est une tentative sioniste d’établir les règles d’engagement en faveur de la coalition au pouvoir dans l’entité usurpatrice d’alQods, dans une tentative désespérée de montrer la force de la coalition et échapper à ce sa crise interne ».

Al-Batsh a déclaré : « La répétition des attentats peut être un prélude à la perpétration d’assassinats contre les dirigeants de la résistance à Damas, au Liban ou à Gaza, ce qui signifie une réponse décisive et immédiate à toute tentative d’assassinat susceptible d’affecter les dirigeants de la résistance, dirigée par le commandant des Brigades Al-Qods en Palestine, le commandant, Abou Mohammad Ajouri. »

Al-Batsh a renouvelé un appel à la nation arabe et islamique « à s’unir face aux plans sionistes et à une position arabe ferme contre la violation continue de la souveraineté d’un pays arabe qui est considéré à travers l’histoire comme un pilier de fermeté et de victoire face aux projets occidentaux. »

A noter que 5 Syriens ont été tués et d’autres blessés, hier soir, samedi, à la suite d’une nouvelle agression israélienne visant la capitale syrienne, Damas. Les raids ont visé le quartier de Kafr Souseh, dans le centre de Damas, vers minuit. Le ministère syrien de la Défense a déclaré qu’à 22 heures aujourd’hui, l’ennemi israélien a mené une attaque aérienne avec des rafales de missiles en provenance du Golan syrien occupé, ciblant certains points de la ville de Damas et de ses environs, y compris des zones résidentielles quartiers habités par des civils.

Source: Médias