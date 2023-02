Le ministère libanais des Affaires étrangères a condamné l’agression israélienne à l’aube de Samedi contre la Syrie, qui a coûté la vie à des martyrs et des blessés, dans un quartier de la capitale, Damas, et dans le nord de la région d’As-Suwayda.

Le ministère libanais des Affaires étrangères a annoncé qu’il « condamne la nouvelle agression israélienne contre la Syrie et son peuple, qui ne se spnt pas encore remis des effets du tremblement de terre dévastateur ».

Le ministère des Affaires étrangères a décrit l’agression israélienne comme une « agression flagrante » et a expliqué que « cette agression traduit l’indifférence d’Israël face aux souffrances humaines résultant de ses attaques contre les peuples de la région ».

Le ministère syrien des Affaires étrangères avait indiqué, plus tôt dans la journée, dimanche, que Damas « attend du Secrétariat des Nations unies et du Conseil de sécurité de l’ONU qu’ils condamnent les agressions israéliennes contre la Syrie, et qu’ils prennent des mesures pour les dissuader et veiller à ce qu’elles ne se reproduisent pas, » soulignant qu’elles « constituent une menace explicite pour la paix et la sécurité dans la région. » Et il a appellé à une action internationale urgente pour arrêter les actions agressives israéliennes sur le territoire syrien.

Ces agressionss sont survenues alors que le gouvernement et le peuple syriens continuent d’essayer de surmonter les conséquences du tremblement de terre dévastateur qui a frappé de vastes zones dans le nord du pays, faisant des milliers de victimes et provoquant une grande tragédie humaine.

À l’aube d’aujourd’hui, les défenses aériennes syriennes ont repoussé une agression israélienne dans le ciel de Damas, ciblant la région de Kafr Souseh et la région de Tal al-Masih près de la ville de Shahba, au nord d’As-Suwayda, selon le correspondant d’Al-Mayadeen.

Source: Médias