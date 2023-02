C’est un vrai massacre qu’Israël a commis le mercredi 22 février dans la ville de Naplouse au nord de la Cisjordanie occupée. Selon un bilan final, 11 palestiniens ont été tués dont deux personnes du troisième âge et un enfant lors de l’incursion menée le mercredi par les forces d’occupation israéliennes. Il y a eu 102 blessés dont 7 dans un état grave.





Leurs obsèques ont eu lieu le mercredi soir dans un climat de colère.



Ce chiffre aussi élevé est dû au fait que les forces d’occupation israélienne font tout pour entraver le travail des ambulances dans l’évacuation des blessés.



Par solidarité avec leurs frères en Cisjordanie occupée, les factions de résistance palestinienne de la bande de Gaza ont tiré dans la nuit de mercredi à jeudi 6 roquettes en direction des colonies Ashkelon et Sederot, dans la couverture de Gaza, a rapporté le correspondant d’al-Manar là-bas. Les sirènes d’alarmes y ont été activées et l’accès aux abris a été ouvert aux colons.

La position israélienne Sofa située à l’est de Rafah a été visé par des obus de mortier.

Selon la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le médiateur égyptien a demandé aux Palestiniens de ne pas riposter à l’incursion meurtrière israélienne de Naplouse, mais les résistants palestiniens ont refusé, affirmant vouloir rester attachés à l’équation de l’unité des terrains qui avait été établie lors de la bataille Epée d’Al-Qods en 2021.

Et les avions de l’occupation israélienne ont mené des raids qui ont visé deux positions des Brigades al-Qassam du Hamas, l’une située à proximité du camp al-Chati’, et l’autre dans le camp al-Breij.

Ce jeudi 23 février, une grève générale a été observée dans les territoires occupés à l’appel des forces nationales et islamiques palestiniennes.

Ecoles, universités, banques, commerces ont fermé et des appels ont été lancés par les différents partis et factions palestiniennes pour affronter l’occupation israélienne dans tous les villages et localités.

Les forces nationales et islamique palestiniennes ont demandé aux peuples arabes et aux communautés palestiniennes à l’étranger de descendre dans les rues par solidarité avec le peuple palestinien.

Dans un communiqué, le groupe de résistants Tanière des lions a promis une riposte à ce massacre du même calibre.

