Les forces d’occupation israélienne ont attaqué à l’improviste, sans aucune raison valable le village frontalier au sud du Liban, Wadi Khansa.

Selon le correspondant d’Al-Manar, dans la nuit de mercredi à jeudi, un certain nombre de bombes éclairantes de 155 mm se sont abattus sur le village qui se trouve à 2 km de la frontière avec la Palestine occupée, dans le casa de Hasbayat.

« Quatre des obus sont tombés sur des terres agricoles et deux autres ont touché directement une maison voisine et causé des dégâts matériels », selon notre correspondant, Ali Choeib.

« Il s’agit d’une agression claire et flagrante sur le territoire libanais », a-t-il ajouté, soulignant que le bombardement israélien n’avait été précédé par aucun « événement sécuritaire ».

« L’occupation israélienne a soudainement et de nulle part mené l’attaque. Dieu merci, il n’y a pas eu de victimes », a ajouté notre correspondant.

Selon des médias libanais, les forces d’occupation israéliennes effectuaient des manoeuvres militaires dans les hameaux de Chebaa et les hauteurs du Golan.

Des forces de la Finul ont été dépêchés ce jeudi sur les lieux de l’attaque.