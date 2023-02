Les médias iraniens ont publié des scènes montrant le vol du drone baptisé « Shahed 149 » ou « Gaza ».

Avec le “Kaman-22”, il est l’un des drones les plus stratégiques de l’Iran, et peut effectuer des missions importantes et à longue portée. “Sa durée de vol peut aller jusqu’à 35 heures, ce qui est l’une des raisons de la grande capacité opérationnelle du Shahed 149 March”, selon ces médias, rapporte l’agence libanaise UNews.

Dans une interview télévisée vendredi soir, le commandant des forces aérospatiales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général de brigade Amir-Ali Hajizadeh, a révélé qu’il est capable de voler longtemps et peut transporter 9 bombes à la fois.

Il a également parlé des deux drones, « Shahed 136 » et « Shahed 131 », assurant que ce sont des drones suicides qui n’ont pas d’analogues dans le monde et qui ont de grandes capacités.

Source: Agences