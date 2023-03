Le Premier ministre indien Narendra Modi a estimé, ce jeudi 2 mars, à l’ouverture d’une réunion du G20 à New Delhi que les institutions multilatérales avaient « échoué » à relever les défis urgents auxquels le monde fait face.

« Nous devons tous reconnaître que le multilatéralisme est en crise aujourd’hui », a souligné M. Modi dans une déclaration pré-enregistrée, à l’ouverture d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

« L’expérience de ces dernières années – crise financière, changement climatique, pandémie, terrorisme et guerre – montre clairement que la gouvernance mondiale a échoué », a-t-il poursuivi.

Le conflit en Ukraine devrait dominer la réunion entre les chefs de la diplomatie des principales puissances mondiales, a reconnu mercredi devant la presse le secrétaire d’Etat indien aux Affaires étrangères Shri Vinay Kwatra, rapporte l’AFP.

Modi a imploré les délégués de travailler à une entente et à « dépasser les différences ».

Samedi, la réunion des ministres des Finances du G20 avait déjà étalé au grand jour les profondes divergences sur l’Ukraine qui avaient empêché de s’entendre sur un communiqué commun, Moscou et Pékin ayant refusé de valider les paragraphes mentionnant ce conflit.

L’Inde, qui préside cette année le Groupe des Vingt, entretient une amitié de longue date avec la Russie et n’a pas condamné son intervention militaire en Ukraine.

New Delhi est par ailleurs un important client de Moscou dans le domaine militaire et a accru depuis un an ses importations de pétrole russe, à rebours des pays occidentaux.

Signe du climat glacial entre Washington et Moscou, le secrétaire d’Etat Antony Blinken ne s’est pas retrouvé dans la même pièce que son homologue russe Sergueï Lavrov depuis une précédente réunion du G20 à Bali (Indonésie) en juillet.