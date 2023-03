Le chef du Bloc de la Fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad, a accusé l’entité sioniste et ses maitres d’être derrière la crise qui sévit au Liban.

« Ils veulent que « musulmans et chrétiens » dans notre pays se disputent et se divisent afin de préparer le terrain à l’extraction du gaz israélien de certains puits volés des eaux de la Palestine », a-t-il d6claré lors d’une cérémonie commémorative au sud du Liban.

Le député du Hezbollah a souligné: « notre ennemi est inique, hyper-criminel et hypocrite au point de prétendre être le protecteur de la démocratie et des droits de l’homme. Il cherche à tromper les gens afin de resserrer son emprise sur leurs intérêts et confisquer leurs richesses, dans le but de devenir le premier pays de luxe au monde aux dépens de l’oppression de tous les peuples du monde ».

Et de rappeler : « lors de la guerre de juillet en 2006, l’ennemi qui a violé la souveraineté de notre patrie, a vu une partie de notre force. Mais si l’ennemi veut aujourd’hui s’en prendre à nos choix et à notre identité qui équivaut notre existence, alors nous lui montrerons toute notre puissance ».