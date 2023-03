Après l’embargo européen et la mise en place d’un plafond pour les produits pétroliers russes, les pays d’Afrique du Nord deviennent des acheteurs voraces de diesel et de produits pétroliers raffinés russes, et les données révèlent que la Tunisie a importé des quantités record de gazole et de diesel russes.

La Tunisie a importé des quantités record de gazoil et de diesel de Russie en février dernier, après que l’embargo européen ait contraint Moscou à trouver de nouveaux acheteurs pour ses produits pétroliers.

Les données de la société d’analyse Kpler ont montré que « la Tunisie a importé environ 77 000 barils par jour de gazole et de diesel russes en février, contre 20 000 barils par jour en janvier et 25 000 barils par jour en décembre 2022 ».

Selon les données de Kpler, la société russe Lukoil et la société Coral Energy à Dubaï ont livré la plupart des quantités de février.

Les données ont également montré que Coral Energy a livré toutes les importations tunisiennes en provenance de Russie en janvier. La Russie était le principal fournisseur de diesel en Europe, fournissant près de 60 % des besoins du continent.

L’embargo total imposé par l’Union européenne sur les produits pétroliers russes, entré en vigueur le 5 décembre 2022, a perturbé ce commerce à grande échelle, obligeant Moscou à trouver de nouveaux acheteurs pour ses autres produits pétroliers et distillats.

Selon les données de Refinitiv, les flux de diesel de la Russie et des États baltes vers l’Europe sont tombés à un niveau record de 1,77 million de tonnes en février.

Environ la moitié de ce montant est allé à la Turquie, tandis que le reste est principalement allé à des destinations de navire à navire.

La Russie s’efforce également d’acheminer le diesel à faible teneur en soufre de ses ports de la mer Baltique vers le Maroc, l’Algérie, le Ghana et le Brésil.

Par ailleurs, les pays européens ont abandonné les approvisionnements russes en diesel au profit d’une augmentation des importations en provenance d’Inde, d’Arabie saoudite, de Chine, du Koweït, de Malaisie et d’autres pays.

Selon les estimations de Reuters, les marges bénéficiaires du diesel européen, qui ont atteint un niveau record d’environ 81 dollars le baril en octobre 2022, ont chuté de manière significative à environ 30 dollars le baril, dans un contexte d’importations accrues et de temps doux.

Selon le cabinet de conseil néerlandais Insights Global, les stocks de gasole et de diesel détenus dans la zone de raffinage et de stockage Amsterdam-Rotterdam-Anvers ont légèrement baissé la semaine dernière, mais après un gain de 4 semaines.

La Tunisie, qui n’a pas importé de pétrole russe en 2021, a travaillé ces derniers mois pour augmenter considérablement les importations en provenance de Russie, le pays ayant acquis 2,8 millions de barils de produits pétroliers russes en janvier 2023, et devrait importer 3,1 millions de barils supplémentaires en février. février dernier.

Et le 26 février, le Wall Street Journal américain a rapporté « qu’avec la Russie isolée du marché européen, les pays d’Afrique du Nord sont devenus des acheteurs voraces de diesel russe et d’autres produits pétroliers raffinés ».

Le 3 février, l’Union européenne a accepté de fixer un plafond pour les prix des dérivés du pétrole russe. Les diplomates de l’UE ont déclaré que le prix plafond, convenu par les ambassadeurs des 27 pays de l’UE, est de 100 dollars le baril pour les produits pétroliers vendus à prime, comme le diesel, et de 45 dollars le baril pour les produits vendus à prix réduit, comme le mazout. .

