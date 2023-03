Le conseiller du guide suprême iranien pour les affaires militaires, le général de division Yahya Rahim Safavi, a qualifié l’accord irano-saoudien de « séisme politique pour les Etats-Unis ».

Le général Rahim Safavi a déclaré que « cet accord politique marque le début de la fin de l’hégémonie américaine dans la région » soulignant « qu’ avec l’accord entre Téhéran et Riyad, la phase post-américaine a commencé dans la région du Golfe « .

Il a expliqué que « l’accord irano-saoudien est dans l’intérêt des deux pays et de la région de l’Asie occidentale », ajoutant que « l’accord n’est dirigé contre aucun pays de la région ».

Il a noté que « l’accord est l’un des plus grands coup portés par la Chine aux Etats-Unis, et il semble que la Chine et la Russie soutiendront l’Arabie saoudite à devenir membre de l’Organisation de coopération de Shanghai ».

Auparavant, l’Iran et l’Arabie saoudite ont annoncé, dans un communiqué conjoint, leur intention de reprendre le dialogue et de restaurer les relations diplomatiques afin de rouvrir les ambassades dans les deux pays, dans un délai de deux mois ».

Plusieurs pays arabes, notamment l’Égypte, les Émirats arabes unis et le Qatar, ont salué ce réchauffement », soulignant « qu’il contribuera à créer un climat positif dans la région et contribuerait à sa stabilité et sa sécurité ».

Dans un contexte connexe, le président du parlement, Mohammad Baqer Qalibaf a déclaré : « L’accord de reprise des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite a montré que la principale cause de désaccord dans la région est l’ingérence de puissances étrangères ».

Qalibaf a ajouté : « La relance des relations entre deux pays importants a provoqué un espoir d’un début de développement de la coopération politique et économique entre les deux pays, et ce dans l’intérêt de tous les pays de la région ».

Il a conclu que « la condition préalable au développement de cette coopération est le respect du bon voisinage et la création d’une confiance mutuelle ».

