Le commandant en chef adjoint des Brigades Al-Qassam, Marwan Issa, a déclaré mercredi, que « l’occupation israélienne a mis fin aux accords d’Oslo à cause de ses pratiques ».

Dans des déclarations à la chaîne satellitaire Al-Aqsa, Issa a déclaré que « le projet politique est terminé en Cisjordanie », soulignant que « l’ennemi a mis fin à Oslo, et les jours à venir seront riches d’événements ».

Les Accords d’Oslo, connus sous le nom de Déclaration de principes sur les arrangements transitoires d’autonomie , ont été signés à Washington, DC, le 13 septembre 1993, entre le gouvernement d’occupation israélien et l’Organisation de libération de la Palestine.

Oslo stipule la réalisation d’un règlement qui commence par l’établissement d’une autonomie temporaire (l’Autorité palestinienne) et prend fin en 1999 avec l’établissement d’un État palestinien indépendant.

Marwan Issa a mis en garde l’occupation israélienne contre tout « changement du statu quo à la mosquée Al-Aqsa », affirmant que « cela provoquera la région en tremblement de terre ».

Concernant la situation en Cisjordanie, Issa a déclaré : « Offrir des opportunités à la résistance en Cisjordanie ne signifie pas l’abandonner, ni garder Gaza silencieuse, ajoutant : « Nous défendrons notre peuple de toutes nos forces lors d’une intervention directe . »

Il a souligné « la nécessité de répandre le feu de la résistance dans toutes les arènes de la Palestine et de la soutenir financièrement, moralement et médiatiquement », notant « qu’ alQassam prépare le terrain et donne des opportunités à la résistance en Cisjordanie et à alQods, car ce sont les arènes d’action et d’influence stratégique dans la phase actuelle. »

Issa a réaffirmé la « poursuite des efforts pour développer nos forces et construire une stratégie de résistance qui conduirait à la libération ».

Plus tôt, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a confirmé que « le gouvernement d’occupation, avec son comportement, pousse les choses vers un point de non retour, non seulement en Palestine, mais dans la région ».

Lors d’un entretien avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, Qassem a souligné que « contrairement aux objectifs de la politique israélienne qui cherche à provoquer une grande explosion, il y a un renforcement de la résistance et un état de confrontation ».

Un porte-parole du mouvement Hamas a souligné que « la résistance à Gaza, et plus particulièrement les Brigades al-Qassam, a déclaré que sa patience s’épuisait face aux attaques israéliennes ».

Les propos de Qassem, interviennent suite à l’escalade des violations et des incursions de l’occupation israélienne en Cisjordanie, qui a également été témoin d’attaques de colons israéliens depuis le début de cette année, provoquant des martyrs et blessé d’autres.

