Les déclarations du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich en France lui ont attiré les foudres des ennemis d’Israël et des pays ayant normalisé leurs relations avec lui.

Dans son récent discours ce mercredi, le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah l’a qualifié de « ministre idiot ».



« Y aurait-il un gouvernement qui voudrait tisser des relations avec les pays arabes et dont un ministre déclare que le peuple palestinien n’existe pas et qu’il veuille éliminer un village palestinien », a-t-il lancé et de conclure : « lorsque les dirigeants de l’ennemi sont si idiots, nous sommes pleinement confiant que leur fin est proche ».

En visite privée à Paris, le dimanche 19 mars, Smotrich a déclaré que le peuple palestinien « était une invention des 100 dernières années » et que les personnes comme lui et ses grands-parents étaient les « vrais Palestiniens ».

« Les Palestiniens n’existent pas parce que le peuple palestinien n’existe pas », a-t-il déclaré sous les applaudissements et les acclamations de la part des participants, de juifs français réunis pour rendre hommage lors d’une cérémonie privée à la mémoire de Jacques Kupfer, ancien dirigeant du Likoud et membre du conseil d’administration de l’Agence juive, décédé après une longue bataille contre le cancer en 2021.

La visite de Smotrich s’est faite sur fond d’opposition en France, sachant que plusieurs chancelleries européennes refusent de le recevoir.

Smotrich s’était fait remarquer auparavant, par des déclarations aussi sulfureuses, après le pogrom réalisé par des colons israéliens contre le village Huwara proche de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, durant lequel des dizaines de voitures et de maisons ont été incendiés en riposte à une opération de résistance réalisée dans la journée du 12 mars, tuant deux colons dont un soldat israélien.

D’autres réactions à la position de Smotrich sont venues de pays arabes ayant normalisé leurs relations avec l’entité sioniste.

En Jordanie, le Parlement a voté en faveur de la décision d’expulser l’ambassadeur israélien à Amman.

Selon les députés, les actions du ministre sioniste reflètent une arrogance israélienne et un manque de respect des traités et des conventions internationaux.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères avait auparavant condamné « un comportement provocateur inapproprié et une violation des conventions internationales et du traité de paix Tel-Aviv-Amman ».

Amman avait normalisé se relations avec l’entité sioniste en 1994.

Quant aux EAU qui ont normalisé les leurs en 2020, ils envisagent de réduire le niveau des relations diplomatiques avec l’entité sioniste

Selon le journal israélien « Jerusalem Post » le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a demandé à son ambassadeur à Tel-Aviv, Mohammad Al-Khaja, de ne rencontrer aucun responsable du gouvernement israélien.

Le quotidien israélien rapporte que Mohammed ben Zayed, président des Émirats arabes unis, a fait part aux autorités israéliennes : « Tant que nous ne nous assurerons pas que le gouvernement Netanyahu peut contrôler la situation, nous ne pouvons pas coopérer les uns avec les autres ».

L’Iran avait condamné des déclarations « racistes et provocatrices » par la voix du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

« De telles provocations montrent clairement la nature agressive et avide du régime d’occupation à l’égard de toutes les nations de la région, y compris la Jordanie » a-t-il tweeté le mardi 20 mars.

Les déclarations de Smotrich avaient aussi été condamnées par l’Arabie saoudite, l’Egypte, le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borell et la France. Les Etats-Unis ont par la voix du porte-parole du Département d’état qualifié les propos de Smotrich « qu’ils sont imprécis, inquiétants et dangereux ».

Source: Divers