La Russie transférera ses armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse, a fait savoir le samedi 25 mars le président russe Vladimir Poutine.

D’ici le 1er juillet, la construction d’un dépôt destiné aux armes nucléaires tactiques russes sera achevée sur le territoire biélorusse, a fait savoir le chef du Kremlin dans un entretien accordé à la chaîne Russie 24.

Selon lui, en déployant ses armes tactiques en Biélorussie, Moscou « fait ce que les États-Unis ont fait depuis des décennies ».

Le président russe a souligné que les aérodromes biélorusses abritent déjà dix avions capables de porter des armes nucléaires tactiques à leurs bords.

Dans le même temps, M.Poutine a promis que l’armée russe aura trois fois plus de chars que les forces ukrainiennes. Au total, en un an, la Russie va moderniser et construire plus de 1.600 chars, a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que les forces ukrainiennes utilisaient jusqu’à 5.000 obus par jour, alors que les États-Unis en produisaient près de 15.000 en un mois.

Uranium appauvri et réponse russe

Evoquant les livraisons de munitions à uranium appauvri à Kiev annoncées par Londres, le dirigeant russe a fait valoir que son pays avait des moyens d’y répondre.

« Nous avons des centaines de milliers de tels obus, sans exagération. Nous ne les utilisons pas pour le moment », a assuré le Président.

Il a attiré l’attention à la dangerosité des munitions qui doivent être fournies à la partie ukrainienne, en soulignant qu’elles généraient « de la poussière radioactive ».

Une fois de plus, Vladimir Poutine a jugé que la fourniture d’armes et munitions occidentales à Kiev ne ferait que prolonger le conflit en Ukraine.

Сrédibilité des USA et sabotage des Nord Stream

Le numéro un russe a d’ailleurs estimé qu’en limitant l’utilisation du dollar en fonction de la situation politique, « Washington scie la branche sur laquelle il est assis ». Il a affirmé que la Russie aurait continué à utiliser le dollar mais ce sont les États-Unis qui l’en empêchent.

« Je vous assure que tous les pays possédant des réserves de change remettent en question la fiabilité des États-Unis. Et ils ont tous conclu que les partenaires américains ne sont pas fiables », a indiqué M.Poutine.

La Russie va quant à elle promouvoir l’utilisation des devises qui sont fiables, a-t-il promis.

Vladimir Poutine s’est en plus dit être d’accord avec les conclusions faites par le journaliste Seymour Hersh sur l’implication des États-Unis dans le sabotage des Nord Stream.

« Il sera difficile d’obtenir la vérité sur cette affaire, mais un jour elle remontera à la surface », a indiqué le chef du Kremlin.

