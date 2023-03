Le président finlandais a remercié les 30 pays membres de l’Otan pour leur « soutien » à son adhésion désormais imminente, après le feu vert du Parlement turc jeudi soir, le dernier qui était encore nécessaire.

« Je veux les remercier tous pour leur confiance et leur soutien », a affirmé dans un communiqué le chef de l’Etat du pays nordique Sauli Niinistö, en souhaitant l’entrée « le plus vite possible » de la Suède, également candidate mais toujours bloquée par la Turquie.

« La Finlande sera un allié fort et capable, engagé pour la sécurité de l’alliance », a estimé le président finlandais, cité par l’AFP.

La Turquie a approuvé le jeudi 30 mars, au bout de dix mois de suspense et d’un dernier bref débat parlementaire, l’adhésion de la Finlande à l’Otan, devenant le dernier pays de l’Alliance à donner son feu vert après celui de la Hongrie lundi.

Les députés turcs ont voté à l’unanimité des 276 présents.

« Nous nous défendrons les uns les autres », a pour sa part promis la Première ministre finlandaise Sanna Marin, qui tentera de décrocher dimanche un deuxième mandat lors d’élections législatives.

« La Finlande se tient au côté de la Suède, maintenant et à l’avenir, et soutient sa candidature », a-t-elle dit sur Twitter.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a salué cette ratification, estimant qu’elle rendrait « la famille de l’OTAN plus forte et plus sûre ».

« La chose la plus importante est que la Finlande et la Suède deviennent rapidement membres à part entière de l’OTAN, et non pas qu’elles adhèrent exactement en même temps », avait estimé M. Stoltenberg.

La Finlande, soumise à une neutralité forcée par Moscou après sa guerre avec l’Union soviétique lors du deuxième conflit mondial, partage la plus longue frontière européenne (1.340 km) avec la Russie, derrière l’Ukraine.