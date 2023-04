Accueillis par l’ambassadeur de la République islamique d’Iran (RII) et le représentant de la marine iranienne et des autorités portuaires locales, les navires de guerre Makran et Dena de la marine iranienne, qui forment la 86e flottille de navires de guerre de la République islamique, ont accosté, le vendredi 31 mars 2023, dans le port du Cap, en Afrique du Sud.

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran en Afrique du Sud, Mehdi Agha-Jafari, s’est empressé de souhaiter la bienvenue aux commandants et aux membres de l’équipage des navires, soulignant que l’objectif principal de la cette rencontre est de transmettre un message de paix et d’amitié des Iraniens aux peuples du continent d’Afrique.

En outre, il a déclaré que la forte présence de la flottille de la force navale de l’armée iranienne dans l’océan Atlantique est une fierté pour l’Iran et un important facteur pour la stabilité mondiale et la sécurité des routes maritimes.

De son côté, l’ambassadeur iranien en Afrique du Sud a remercié les responsables de l’Afrique du Sud, affirmant que cet événement représentait les relations de haut niveau entre Téhéran et Pretoria.

Selon l’ambassadeur iranien, la présence des navires iraniens en Afrique du Sud aiderait les forces navales des deux pays à développer et à renforcer leurs coopérations.

Il est à noter que la 86e flottille de la force navale de l’armée iranienne a entamé sa mission il y a plusieurs mois dans le but de réaliser un tour du monde. Pour la première fois, elle a accosté, le 26 février dernier, à Rio de Janeiro.

La 86e flottille est en passe de battre le record de la plus longue distance parcourue par une flottille iranienne dans les eaux internationales.

Auparavant, la 75e flottille, comprenant les navires de guerre Sahand et Makran, établissait un record de navigation sur 250 000 kilomètres après un déplacement à Saint-Pétersbourg en Russie, à l’occasion du 325e anniversaire de la fondation de la marine russe en 2022.

En ce qui concerne la présence militaire de la RII dans l’océan Pacifique, le chef de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, avait déclaré en janvier 2023 que les forces navales iraniennes seraient présentes plus tard cette année sur le canal de Panama, marquant ainsi la première entrée de l’armée iranienne dans le Pacifique.

Cela intervient alors que la marine iranienne a mis en place trois commandements océaniques supervisant les missions navales dans l’océan Indien, l’océan Pacifique et l’océan Atlantique.

Source: Avec PressTV