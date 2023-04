Des dizaines de fidèles palestiniens ont été blessés et 200 autres arrêtés, ce mercredi 5 avril à l’aube, lors d’une agression brutale menée par les forces d’occupation contre les fidèles barricadés à l’intérieur de la mosquée AlAqsa.

Despite their injuries, 200 Palestinian worshippers were detained from the Al-Aqsa Mosque after being aggressively assaulted by the lsraeli occupation forces. pic.twitter.com/GufbGz2j44

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 5, 2023

Des soldats israéliens chassent une femme palestinienne de la mosquée d’AlAqsa

Les forces d’occupation ont tiré des bombes lacrymogènes et des balles métalliques sur des jeunes hommes et femmes palestiniens retranchés dans la salle de prière d’Al-Qibli.

Les forces d’occupation ont pris d’assaut la salle d’AlQibli et arrêté environ 400 fidèles, puis les ont expulsés sous les railleries des soldats israéliens, comme le montrent plusieurs vidéos.

The brutality of lsraeli extends to the worshippers;

lsraeli occupation forces storm into Al-Aqsa Mosque and assault all the worshippers who were praying inside. #SaveAlqsa pic.twitter.com/ujk5swZzzu — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 5, 2023

L’armée israélienne a publié une vidéo montrant le moment où ses soldats ont pris d’assaut la salle d’Al-Qibli et agressé les fidèles.

Les forces d’occupation ont coupé l’électricité dans la salle de prière Al-Qibli, avant de la prendre d’assaut, puis ont bouclé les routes et les entrées de la vieille ville d’AlQuds occupée.

La salle d’AlQabli a également été endommagés par les soldats israéliens.

This is what the lsraeli occupation forces have to the Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/5VRWarCeDh — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 5, 2023

Même les services de secours et les ambulances n’ont pas échappé aux agressions israéliennes. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de dizaines de blessés à l’intérieur de la mosquée AlAqsa, indiquant que l’occupation a interdit son personnel médical de secourir les blessés.

lsraeli occupation forces attack Palestinian ambulances and prevent them from attending to the injured in Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/CsOjhqkhaK — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 5, 2023

Cette agression est intervenue à un moment où la ville d’AlQuds et les fidèles palestiniennes s’apprêtent à contrecarrer le plan d’abattage sacrificiel prévu ce mercredi par les colons israéliens dans la mosquée d’AlAqsa.

Appels à secourir la mosquée d’AlAqsa

En réaction, les mosquées de la ville d’Issawiya à AlQuds ont appelé les Palestiniens à quitter leurs maisons et à se rendre en masse vers les portes de la mosquée AlAqsa: « Venez au secours de la mosquée Al-Aqsa, ô habitants d’AlQuds ».

La résistance prête à la bataille décisive

Le chef du mouvement de résistance palestinien le Jihad islamique, Daoud Shehab, a salué les fidèles retranchés dans la mosquée AlAqsa, qui affrontent avec courage l’ennemi sioniste.

Shehab a souligné que « ce qui se passe à AlAqsa constitue une agression contre le peuple palestinien et représente une menace sérieuse et réelle ».

Et de souligner : « le Jihad est prêt à s’engager dans la bataille décisive contre l’occupation, au cas où l’agression barbare contre notre peuple et nos lieux saints se poursuit ».

De son côté, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé que ce qui se passe actuellement dans la sainte mosquée d’AlAqsa est un crime sans précédent.

Haniyeh a appelé tout le monde à assumer ses responsabilités aux niveaux palestinien, arabe et islamique. Il a également sommé les Palestiniens de la Cisjordanie et des territoires occupés en 1948 à se rendre en masse vers la mosquée d’AlAqsa pour la protéger.

Rappelons que plusieurs manifestations en soutien à la mosquée d’AlAqsa ont éclaté dans plusieurs zones de la ville d’AlQuds occupée, dans le camp d’Al-Aroub, au nord d’AlKhalil Hébron, ainsi que dans les camps de Dheisheh à Bethléem et d’Al-Ain à Naplouse et dans le centre-ville de Tulkarem.

Un bus de colons attaqué

Des jeunes Palestiniens ont attaqué un bus pour colons à AlQuds en riposte à l’agression brutale contre les fidèles palestiniens dans la salle de prière d’AlQibli. Les médias israéliens ont également fait état d’une fusillade visant la voiture d’un colon près du carrefour d’Almog à Jéricho, en Cisjordanie occupée.

Plusieurs affrontements opposant des jeunes palestiniens aux forces d’occupation ont également éclaté à Silwan et Bab al-Amoud à AlQuds, ainsi qu’à Tulkarem, à AlKhalil et à Jénine en Cisjordanie occupée.

La résistance à Gaza dit son mot

Parallèlement, la résistance palestinienne à Gaza a dit son mot à sa manière. Elle a tiré une salve de missiles contre les colonies israéliennes proches de la bande de Gaza.

Les médias israéliens ont reconnu que près de douze missiles sont tombés dans les colonies de Sderot et Sha’ar Hanegev, causant des dégâts matériels. Un missile a également visé une usine à Sderot, a-t-on ajouté de mêmes sources.

Un soldat israélien a été blessé lors d’une fusillade au nord d’AlKhalil, selon les médias israéliens.

Bombardement israélien contre un site à Gaza

Entre-temps, l’armée d’occupation a fait savoir que ses avions de combats ont frappé deux positions du Hamas dans le centre de la bande de Gaza.

Les raids aériens ont été suivis de nouveaux tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza, et vers 6h15 (4h15 GMT), l’aviation de l’occupation a mené de nouvelles frappes sur le micro-territoire.

Aucun blessé n’a été signalé après la première série de frappes.