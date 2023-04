Des millions de millions de par le monde ont célébré, ce vendredi 14 avril, la Journée mondiale d’AlQuds.

En Palestine, des foules géantes de fidèles ont effectué la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa.

Des sources palestiniennes ont rapporté que des centaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dans les cours et les couloirs de la mosquée AlAqsa, pour effectuer les dernières prières du vendredi du mois Ramadan, qui coïncide avec la Journée mondiale d’AlQuds.

Malgré les restrictions imposées par les forces d’occupation aux entrées de la Ville sainte, des foules immenses sont arrivées à AlAqsa de toutes les régions de la Palestine, notamment de la Cisjordanie et des territoires occupés en 1948.

Iran

Des rassemblements massifs en Iran ont débuté à 10h00 heure locale (06h30 GMT) à Téhéran et dans des centaines d’autres villes du pays.

« Mort à Israël et aux USA », scandaient des manifestants qui brandissaient des drapeaux palestinien, iranien et du Hezbollah libanais.

« La destruction d’Israël est proche » ou « La Palestine est l’axe de l’unité du monde musulman », proclamaient des pancartes.

Dans le centre de Téhéran, des manifestants ont brûlé des drapeaux américain et israélien ainsi que des portraits du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Les participants aux rassemblements cherchent à sensibiliser et à éveiller le monde à la situation déplorable dans laquelle vivent les Palestiniens et à faire pression sur le régime israélien pour qu’il respecte enfin les droits des Palestiniens.

Le président iranien lors de sa participation, ce vendredi, à la journée mondiale d’AlQuds

Le président Ibrahim Raïssi et le chef de la force de Qods Ismaïl Qaani ont pris part à ces marches.

Chaque année, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, des rassemblements mondiaux sont organisés pour commémorer la résistance du peuple palestinien contre ‘Israël’ et sa lutte pour la libération de ses territoires.

Cet événement annuel est considéré comme une occasion pour les défenseurs de la liberté du monde entier, quelle que soit leur religion, d’exprimer leur soutien à la cause palestinienne et de manifester leur colère à l’égard du régime d’apartheid de Tel-Aviv qui occupe les territoires palestiniens depuis 1948.

🎥 مشت محکم هرمزگانی‌ها بر دهان اسرائیل راهپیمایی #روز_قدس در جوار آب‌های نیلگون خلیج فارسhttps://t.co/bvf0ETUQaD pic.twitter.com/8j2pypk7T0 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 14, 2023

Parade navale dans le nord et le sud d’Iran

Toujours en Iran, la plus grande parade navale des bateaux populaires de Bassij de la marine des Gardiens de la Révolution (CGRI) a été organisée dans le nord et le sud d’Iran, en mer Caspienne, dans le golfe Persique et en mer d’Oman, a indiqué le contre-amiral Alireza Tangsiri.

Soulignant que cette parade est menée simultanément en Irak, au Liban, en Syrie, au Yémen, le commandant de la marine du CGRI a déclaré que plus de 2 500 bateaux ont participé à la parade afin de soutenir la cause palestinienne ainsi que le soulèvement des peuples opprimés de Palestine.

« Aujourd’hui, des habitants de 120 pays hissent le drapeau national palestinien pour défendre la Palestine. Même les habitants des États européens et de la Grande-Bretagne brandissent le drapeau des Palestiniens opprimés. Bien que la Palestine et les Palestiniens soient opprimés, ils sont robustes, car ils sont connectés à Dieu. L’ampleur du soutien populaire à ces personnes opprimées est sans précédent », a-t-il ajouté.

En outre, il a poursuivi que les sunnites et les chiites de la République islamique d’Iran ont organisé cette grande parade dans le nord et le sud du pays, affirmant que cet évènement a été largement salué.

Des millions de Yémenites

Et puis, au Yémen des millions de citoyens ont investi les rues de la capitale Sanaa et de la province de Saada (nord) en soutien à la cause palestinienne. Des slogans anti-occupation ont été scandé par la foule.

Les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens et des portraits du chef d’Ansarullah Abdel Malek Houthi, du secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah et du chef de l’axe de la résistance, le commandant martyr Qassem Soleimani.

La veille une parade navale a également été organisée dans la ville portuaire de Hodeïda, à l’ouest du Yémen.

La Syrie célèbre la ‘Cisjordanie bouclier d’AlQuds’

A l’occasion de la Journée mondiale d’AlQuds, une cérémonie intitulée ‘la Cisjordanie est le bouclier d’AlQuds’ a été organisée dans la capitale syrienne et dans le camp palestinien de Yarmouk à Damas.

Comme d’habitude chaque année, en plus des cérémonies en Palestine, plusieurs marches de soutien à la Palestine sont organisés en Iran, au Yémen, au Liban, en Irak, en Syrie, à Bahreïn, au Pakistan et dans d’autres pays de l’Orient et de l’Occident.

Des Bahreinis commémorant la journée mondiale d’AlQuds

La haute référence religieuse bahreïnie, l’ayatollah cheikh Issa Qassem a affirmé, lors d’un discours à cette occasion, qu’en dépit des répressions douloureuses contre le peuple bahreïni, la défense de la Palestine et d’AlQuds reste sa principale cause.

Rappelons que la Journée mondiale d’AlQuds s’inscrit dans le droit fil de l’héritage de feu le fondateur de la République islamique d’Iran, l’imam Khomeini. En 1979, peu après la victoire de la révolution islamique qui a renversé le Shah d’Iran soutenu par les États-Unis, l’ayatollah Khomeini a désigné le dernier vendredi du mois de Ramadan comme Journée d’AlQuds.

Depuis le début du mois sacré du Ramadan, le régime israélien a imposé de sévères restrictions à l’entrée et à la sortie de la mosquée AlAqsa pour les Palestiniens.

En réaction, les mouvements de résistance à Gaza et ailleurs ont promis d’affronter le régime israélien sur plusieurs fronts.

Le 6 avril, au moins 30 roquettes ont été tirées du Sud-Liban vers les territoires occupés en représailles à l’assaut israélien contre AlAqsa. Les combattants de la Résistance basés à Gaza ont également tiré plusieurs roquettes en direction des territoires occupés.

Selon des sources palestiniennes, le Dôme de fer du régime n’a pas réussi à intercepter la plupart des roquettes. Après les tirs de roquettes, les avions de guerre israéliens ont frappé des cibles à l’intérieur de Gaza et des positions du mouvement de résistance palestinien Hamas situées en territoire libanais.