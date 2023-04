Dans son discours à l’occasion de la Journée internationale d’Al-Qods célébrée dans la banlieue-sud de Beyrouth ce vendredi, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a indiqué que la « Journée internationale d’Al-Qods proclamée par l’imam Khomeiny il y a plus de 40 ans est une journée consacrée à la Palestine, à ses lieux saints islamiques et chrétiennes (..) une journée pour la solidarité de la oumma arabe et islamique et pour tous les peuples libres du monde qui soutiennent la Palestine et alQods. Une journée qui rappele à chacun sa responsabilité envers la Palestine, son peuple et ses lieux saints, et personne ne doit se soustraire à sa responsabilité ».

Le secrétaire général du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah a souligné que « ce qui s’est passé au Sud-Liban était un incident d’une extrême gravité, comparable à la situation de 2006 ».

Sayyed Nasrallah a affirmé que « la politique de retenue, de silence que le Hezbollah maintient depuis des années dans la gestion de la bataille avec l’ennemi s’est renforcée et a progressé, et cela inquiète et terrifie totalement l’ennemi ».

Et de poursuivre : « l’ennemi qui menace les Libanais et bombarde la Syrie doit rester inquiet et terrifié, celafait partie de l’équilibre de la dissuasion et des règles d’engagement », expliquant que « l’équilibre de la dissuasion a rendu la réponse israélienne limitée et absurde ». »

Sayyed Hassan Nasrallah a ajouté : « L’israélien a estimé qu’en bombardant le sud du Liban, sans viser le Hezbollah, il a réalisé un exploit à savoir forcer le Hezbollah à rester neutre, cela doit être étudié dans la stratégie ».

Son éminence a indiqué que « l’israélien n’a bombardé aucune infrastructure du Hezbollah, mais seulement il a visé un champs de bananes », soulignant que « l’israélien a menti à son peuple, alors que tout le monde sait qu’il n’a pas bombardé un site du Hezbollah, encore une fois il a prouvé sa faiblesse et sa fragilité. »

Enfin, Sayyed Nasrallah a mis en garde Netanyahu, qui menaçait la résistance, affirmant que « les jours sont entre nous », soulignant que « tout événement sécuritaire ou militaire qui aurait lieu au Liban, la résistance y répondra sans hésitation ».

Principaux points de son discours:.

Aujourd’hui, nous célébrons au Liban et dans de nombreux endroits la Journée internationale d’Al-Qods avec confiance et assurance et en toute sécurité, mais encore, nous ressentons de la fierté, alors qu’ hier l’entité sioniste a annoncé la mobilisation de ses forces sur tous les fronts. Regardez où nous en sommes le jour d’alQods, la résistance et l’axe de la résistance sont rassurés, tandis que l’entité sioniste vit dans un état de terreur et de peur, elle vit dans l’angoisse de sa disparition, une disparition proche inchallah.

La Journée internationale d’Al-Qods proclamée par l’imam Khomeiny il y a plus de 40 ans est une journée consacrée à la Palestine, à ses lieux saints islamiques et chrétiennes ,une journée pour la solidarité de la oumma arabe et islamique et pour tous les peuples libres du monde qui soutiennent la Palestine et alQods. Une journée qui rappele à chacun sa responsabilité envers la Palestine, son peuple et ses lieux saints, et personne ne doit se soustraire à sa responsabilité. Cette célébration comprend divers messages.

Le premier message est adressé au peuple palestinien inébranlable et sacrificiel, un message de coopération, de soutien, qui affirme haut et fort que vous n’êtes pas seul, et un message à l’ennemi que la Palestine n’a pas et ne sera pas abandonné.

Divers développements majeurs ont eu lieu au cours de l’année écoulée au niveau international, régional et en Palestine : Au niveau international, le premier titre est le déclin de la puissance américaine et les USA ne sont plus aussi puissants qu’ils ne l’étaient durant les années et décennies précédentes encore moins « Israël ».

La confrontation avec la Russie et le conflit avec la Chine préoccupent les USA et inquiètent les Israéliens, voire les responsables et les experts israéliens ne cachent pas leur inquiètude et leur préoccupation.

Ces développements au niveau international conduisemt à la naissance d’un monde multipolaire, et quand les USA ne resteront plus la seule puissance dominante dans le monde, cela affectera stratégiquement l’entité et sa force de dissuasion car une partie de la capacité de dissuasion israélienne s’appuie sur le soutien américain. Ces développements internationaux sont un grand atout pour l’axe de la résistance et auront des conséquences négatives pour l’entité sioniste.

Parmi les développements au niveau régional, citons le réchauffement des relations entre la Syrie avec un certain nombre de pays arabes, sans compter la Turquie qui cherche et aspire à renouer avec la Syrie. Le Yémen connaît tout autant des développements positifs, via les discussions entre le Yémen et l’Arabie saoudite pour mettre fin à la guerre, voire les contacts et les réunions appellent à l’optimisme et cela nous rend heureux.

Au niveau de l’entité sioniste, les profondes divisions qui ont éclaté au sein de cette entité temporaire suite aux amendements judiciaires ont déchiré cette société et cela a été révélé dans leurs médias. Sans compter, une remise en question de sa force de dissuasion et le déclin de l’esprit combatif de l’ennemi.

Concernant ce qui s’est passé récemment dans le sud, la politique de retenue, de silence que le Hezbollah maintient depuis des années dans la gestion de la bataille avec l’ennemi s’est renforcée et a progressé, et cela inquiète et terrifie totalement l’ennemi . En effet, il n’est pas nécessaire que nous donnions des réponses à l’ennemi pour le rassurer, au contraire , notre silence stratégique provoque chez l’ennemi la confusion. D’ailleurs, l’un des fruits de ce qui s’est passé est que l’ennemi est toujours inquiet, effrayé et terrifié. Cela a permis d’imposer un équilibre de la dissuasion en notre faveur et des règles d’engagement qui ont protégé le Liban et ont poussé l’ennemi à concéder et à donner des droits sur le pétrole et le gaz.

A ce titre, ce silence stratégique a prouvé son efficacité la semaine dernière. Car, aucune infrastructure du Hezbollah ni celle du Hamas n’a été bombardé .

L’ennemi a cru avoir réalisé un exploit en bombardant le sud du Liban, sans viser le Hezbollah, pour forcer le Hezbollah à rester neutre, cela doit être étudié dans la stratégie. Certes, Netanyahu a menaçé en disant: « On verra ». Nous aussi, dans la résistance, disons: »On verra .. comptez les jours qui sont entre nous ».

L’ennemi n’a bombardé qu’un champs de bananes, il a menti à son peuple, alors que tout le monde sait qu’il n’a pas bombardé un site du Hezbollah, encore une fois il a prouvé sa faiblesse et sa fragilité.

Tout événement sécuritaire ou militaire qui aurait lieu au Liban, la résistance y répondra sans hésitation. Toute attaque contre qui que ce soit au Liban, nous y répondrons sans hésitation.

De plus, l’entité sioniste a marqué un échec dans sa stratégie de gestion de la bataille des guerres et de ses attaques contre la Syrie. La réponse syrienne aux bombardements, s’est traduite sur le terrain via les défenses aériennes syriennes qui y font face avec toutes leurs capacités, mais via le déploiement de l’armée syrienne sur de longues frontières et aussi sur d’autres fronts, or la situation peut changer à tout moment. Car ce qui s’est passé la semaine dernière au niveau des drones et des missiles dans le sud de la Syrie indique des possibilités de ce type de changement.

La Cisjordanie est le bouclier d’alQods grâce à sa patience, sa fermeté et sa résistance, et donc le soutien à la Cisjordanie n’est pas seulement un soutien moral et politique, mais un soutien financier, et nous devons tous y travailler, et quiconque peut livrer des armes à la Cisjordanie doit le faire, cette question relève de la responsabilité de tous.

L’ennemi divise les arènes, s’isole dans la bande et s’isole à l’ouest, et prétend imposer des règles d’engagement. J’adresse un avertissement clair à l’ennemi israélien : certaines de vos actions insensées à alQods, en Cisjordanie, à Gaza, au Liban ou en Syrie pourraient entraîner la région dans une guerre générale.

A l’ennemi, nous lui disons de se méfier, et aux Américains qui sont préoccupés par les Russes et les Chinois, nous lui disons de se méfier, car les lieux saints sont une ligne rouge et le peuple palestinien est une ligne rouge.

De la banlieue sud de Beyrouth, du Liban, du pays qui a remporté sa victoire à la sueur de son front, nous réiterons une fois de plus avec l’imam Khomeiny (P), l’imam Khamenei et tous les dirigeants musulmans et chrétiens, notre engagement à la cause palestinienne et la Palestine est notre cause et ses lieux saints sont toutes nos sacro-saints lieux.

Source: Al-Manar