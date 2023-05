Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré aujourd’hui, vendredi, qu’il existe une possibilité de conversion en une monnaie unique pour l’Organisation de coopération de Shanghai.

Ces paroles sont intervenues après une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui s’est tenue dans l’État indien de Goa, où les questions de sécurité régionale et de coopération entre les États membres ont été discutées.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré : « Afin de passer à une monnaie unifiée, il est possible d’appliquer les expériences acquises au sein de la Banque asiatique pour la reconstruction et le développement et de la nouvelle Banque de développement des BRICS ».

Il a ajouté : « Les départements concernés, les ministères des finances et les banques centrales des pays de l’OCI discutent de la question de la dépendance aux monnaies nationales dans les règlements ».

La Russie et la Chine ont créé l’Organisation de coopération de Shanghai en 2001 pour contrebalancer les alliances américaines en Asie de l’Est et même dans l’océan Indien.

Le groupe comprend quatre pays d’Asie centrale : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, où la Russie a un poids économique et politique. En 2017, l’Inde et le Pakistan ont rejoint le groupe, et l’Iran devrait également le rejoindre.

Source: Médias