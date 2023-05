À l’issue de leur réunion au Caire, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue des États arabes ont adopté, la résolution No 8914, sur la reprise de la participation des délégations de la République arabe syrienne aux réunions du Conseil de la Ligue des États arabes et de toutes ses organisations et ses organes affiliés à partir d’aujourd’hui.

Le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel sous la présidence de la République arabe d’Égypte, en sa session extraordinaire tenue le dimanche 7 mai 2023, décide de renouveler l’engagement de préserver la souveraineté, la stabilité et l’intégrité territoriale de la Syrie, sur la base de la Charte et des principes de la Ligue des États arabes, et réaffirmer l’importance de poursuivre et d’intensifier les efforts arabes visant à aider la Syrie à sortir de sa crise, partant de la volonté de mettre fin aux souffrances du peuple syrien au cours des dernières années et conformément à l’intérêt arabe commun et aux relations fraternelles qui unissent tous les peuples arabes, y compris le peuple syrien, et sa contribution historique à la civilisation et à la culture arabe.

La résolution a salué les déclarations arabes émanant de la réunion de Djeddah sur la Syrie le 14 avril 2023 et la réunion d’Amman sur la Syrie le premier mai 2023, et le désir de jouer un rôle arabe de premier plan dans les efforts visant à résoudre la crise syrienne, qui traite toutes les conséquences de la crise humanitaire, sécuritaire et politique sur la Syrie et son peuple et aborde les répercussions de cette crise sur les pays voisins, la région et le monde.

Elle a également salué la volonté de la République arabe syrienne de coopérer avec les pays arabes pour mettre en œuvre les résultats des données arabes pertinentes et la nécessité de mettre en œuvre les engagements et les consensus obtenus à la réunion d’Amman, ainsi que d’adopter les mécanismes nécessaires pour activer le rôle arabe.

La résolution a souligné l’importance de prendre des mesures pratiques et efficaces pour résoudre progressivement la crise conformément au principe du pas à pas et conformément à la résolution n° 2254 du Conseil de sécurité, en commençant par des mesures continues permettant l’acheminement de l’aide humanitaire à tous les sinistrés en Syrie, selon les mécanismes adoptés dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Elle a approuvé la formation d’un comité de liaison ministériel composé de la Jordanie, de l’Arabie saoudite, de l’Irak, du Liban, de l’Égypte et du Secrétaire général pour suivre la mise en œuvre de la déclaration d’Amman et poursuivre le dialogue direct avec le gouvernement syrien afin de parvenir à une solution globale à la crise syrienne qui traite toutes ses conséquences selon la méthode étape par étape et conformément à la résolution n° 2254 du Conseil de sécurité, et le comité soumet des rapports périodiques au Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel.

La participation des délégations du Gouvernement de la République arabe syrienne aux réunions du Conseil de la Ligue des États arabes et de toutes ses organisations et ses organes affiliés reprendront à compter du 7 mai 2023.

La Syrie accueille avec intérêt la décision de la reprise de sa participation aux réunions de la Ligue arabe

La Syrie a affirmé qu’elle suivait avec intérêt la décision émanant aujourd’hui de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, faisant noter que la prochaine étape nécessite une approche arabe efficace et constructive aux niveaux bilatéral et collectif.

Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré aujourd’hui dans un communiqué, dont SANA a reçu une copie : « La Syrie a suivi les orientations et les interactions positives qui se déroulent actuellement dans la région arabe, et croit que cela est dans l’intérêt de tous les pays arabes, et dans l’intérêt d’assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité de son peuple ».

Et le ministère des Affaires étrangères d’ajouter : « Dans ce contexte, la Syrie a accueilli avec intérêt la décision rendue par la réunion du Conseil de la Ligue des États arabes en sa session extraordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères tenue au siège du Secrétariat général de la Ligue le 7 mai 2023, concernant la reprise de la participation des délégations du gouvernement de la République arabe syrienne aux réunions du Conseil de la Ligue, et de toutes ses organisations et ses organes affiliés à compter d’aujourd’hui.

Et le ministère des Affaires étrangères de poursuivre : « La Syrie souligne dans le même contexte l’importance du dialogue et de l’action conjointe pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays arabes ».

Le ministère des Affaires étrangères a conclu sa déclaration en disant : « la Syrie, membre fondateur de la Ligue des États arabes, renouvelle sa position continue sur la nécessité de renforcer le travail et la coopération arabes conjoints, et affirme que la prochaine étape nécessite une approche arabe efficace et constructive aux niveaux bilatéral et collectif sur la base du dialogue, du respect mutuel et des intérêts communs de la nation arabe ».

