Les nouvelles photos publiées par l’ambassade des États-Unis à Beyrouth de son nouveau siège en cours de construction, ont suscité une large controverse sur les réseaux sociaux. Les internautes libanais se sont interrogés sur le but d’avoir un bâtiment d’une telle taille dans un pays relativement petit comme le Liban.

Le siège de l’ambassade est formé de plusieurs bâtiments édifiés sur une superficie de 90 mille m2, tandis que les surfaces vertes et ouvertes s’étendent sur 120 mille m2.

Il se trouve dans la région de Awkar, à 13 km de Beyrouth, et constitue la deuxième plus grande ambassade au Moyen-Orient après celle de Bagdad.

La société OBO du département américain chargée des travaux de construction a annoncé récemment avoir accéléré les travaux.

Pour certains twitteurs, il s’agit d’une base militaire sous la couverture d’une ambassade.

D’autres ont avancé que ce serait un nid d’espionnage destiné à diriger le Moyen-Orient.

Un autre l’a comparé à la zone 51 située dans le Nevada, une base ultra-secrète.

Source: Divers