L’Iran a condamné, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le « silence délibéré » de ceux qui se posent en porte-étendard des défenseurs des droits de l’homme face aux atrocités commises par le régime israélien, affirmant que les Nations unies et d’autres organisations internationales ont l’obligation du fait de leurs missions de protéger le peuple palestinien.

« En raison du silence délibéré de ceux qui se posent en porte-étendard des défenseurs des droits de l’homme, l’assassinat des activistes et le massacre du peuple palestiniens sont devenus une monnaie courante des sionistes », a dénoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, dans un post sur son compte Twitter dimanche.

Il a souligné qu’il était du devoir et des missions alléguées aux organismes internationaux et au Conseil de sécurité de l’ONU de soutenir le peuple palestinien face au régime d’occupation israélien.

Au cours des derniers mois, « Israël » a intensifié ses attaques et ses incursions meurtrières contre les villes palestiniennes dans l’ensemble des territoires occupés. Des dizaines de Palestiniens ont été tués et de nombreux autres arrêtés.

La plupart des raids se sont concentrés sur les villes cisjordaniennes de Naplouse et de Jénine où les forces israéliennes ont tenté d’étouffer une résistance palestinienne croissante contre le régime usurpateur.

