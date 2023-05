Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a estimé « qu’il y a une partie libanaise qui a décidé de nommer un président de la république via la confrontation, et lorsqu’elle a insisté sur un candidat de défi, elle a échoué dès le premier instant ».

Cheikh Naim Qassem a ajouté : « Je dis à la partie adverse, vous n’avez aucune chance d’imposer un président. D’autre part, notre équipe a grand espoir en une opportunité prometteuse lorsqu’elle a soutenu la candidature du Ministre Franjieh car c’est un homme patriotique et ouvert à tous au niveau local, régional et international ».

Cheikh Qassem a confirmé que « l’opportunité d’élire le président s’est renforcée, mais elle n’est pas encore terminée, et nous avons besoin de temps, et j’espère que ce ne sera pas long ».

Il a poursuivi : « Les voix en faveur du ministre Franjieh sont sérieuses, stables et susceptibles d’augmenter. La différence entre le nom que nous proposons et les noms de la liste qui comprend seize candidats ne permet aucune concurrence équilibrée en raison de la grande différence entre le nombre de voix en faveur de Franjieh et le nombre de voix en faveur de chacun des candidats potentiels de cette liste ».

Cheikh Qassem a souligné : « Nous avons accru notre espoir de l’opportunité la plus probable d’élire celui que nous avons choisi, et il n’y a presque aucune opportunité pour les autres partis en raison de leurs divergences et de leur incapacité à présenter un candidat sérieux patriotique ».

Cheikh Qassem a noté : « Nous renouvelons l’appel au dialogue et à la convergence des points de vue pour choisir la voie la plus courte, la plus rapide pour élire un président. La réalisation de cette élection est un profit pour tous et pour le pays, et quiconque change de positionen faveur de l’intérêt de cette élection est un honneur, surtout quand il s’inscrit dans le cadre de l’entente et de la réconciliation ».

Concernant ce qui s’est passé aujourd’hui en Palestine occupée, Cheikh Qassem a affirmé: « L’agression israélienne en Palestine occupée prouve l’ignoble criminalité sioniste, qui a conduit au martyre d’un certain nombre de dirigeants du Jihad islamique et d’un certain nombre de femmes et d’enfants visés dans leurs résidences et non dans des camps ou dans une situation de guerre . L’agression israélienne fait preuve de lâcheté, de haine et de criminalité. La réponse doit avoir lieu surtout que l’entité sioniste a prouvé par cette agression sa faiblesse et ne fait qu’accélérer le processus de sa disparition, si Dieu le veut ».

Cheikh Qassem a indiqué : « Nous soutenons tout ce que décident les factions palestiniennes et le Jihad islamique, et nous sommes à leurs côtés dans toute réponse et confrontation, afin que le monde entende ce crime sioniste, qui est un prélude à l’effondrement de cette entité , Si Dieu le veut ».

Source: Médias