Un porte-parole des Comités de résistance palestiniens, Abou Moujahid, a affirmé aujourd’hui, mercredi, que « l’agression de l’occupation se poursuit jusqu’à ce moment, et il est trop tôt pour parler d’un cessez-le-feu avant que la direction de la résistance ne l’annonce ».

Abou Moujahed a ajouté, dans une interview à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, que « la résistance a adopté une nouvelle tactique en réponse à l’agression de l’occupation contre Gaza », soulignant que « la salle des opérations conjointes est un soutien et un bouclier pour notre peuple et notre cause . »

Et de poursuivre : « la résistance a brouillé les calculs de l’occupation et a contrecarré ses tentatives d’isoler le mouvement du Jihad islamique ».

Plus tôt dans la journée, des sources privées ont révélé à Al-Mayadeen que « les missiles qui ont visé Tel-Aviv et ses environs sont équipés de nouvelles technologies qui leur ont permis de contourner le Dôme de fer », soulignant que « la bataille n’est pas encore terminée ».

La salle commune des factions de la résistance palestinienne a baptisé son opération de riposte à l’agression La Revenge des Libres .

Dans une déclaration concernant sa réponse à l’agression israélienne, les Comités de résistance palestiniens ont indiqué que l’opération La Revenge des Libres consistait à lancer une important salve de missiles avec des centaines de missiles sur les sites, les colonies et les cibles de l’ennemi.

Avec le lancement de l’opération La Revenge des Libres, les médias militaires des Brigades Al-Qods – la branche armée du mouvement Jihad islamique – ont lancé le slogan « Notre rayon… n’a pas de limite ».

La résistance palestinienne a renouvelé ses tirs de slaves de missiles depuis Gaza vers les colonies israéliennes, tandis que l’occupation ciblait des terres agricoles à Izbat Beit Hanoun dans le nord de la bande.

Les médias israéliens ont rapporté que » des sirènes d’avertissement ont retenti à Tel-Aviv et à Gush Dan », des sirènes ont également retenti à Beer Sheva, qui est visée pour la première fois.

Auparavant, les médias israéliens avaient rapporté que « plus de400 missiles avaient été tirées depuis Gaza vers les colonies, notant que « plus de 60 missiles avaient été tirées en 45 minutes depuis Gaza vers Tel-Aviv et les colonies ».

Cela survient après que deux Palestiniens ont été tués et plusieurs blessés à la suite de bombardements israéliens, à l’est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

Aujourd’hui à l’aube, le correspondant d’Al-Mayadeen en Palestine occupée a rapporté que « deux martyrs avaient été tués et un Palestinien blessé lors de la prise d’assaut par les forces d’occupation de la ville de Qabatiya à Jénine ».

Le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf al-Qodra, a annoncé que le bilan de l’agression israélienne contre la bande de Gaza s’était élevé à 21, dont 5 enfants et 4 femmes.

L’occupation israélienne a lancé une agression contre la bande de Gaza, depuis l’aube d’hier mardi, ciblant des zones distinctes de la bande de Gaza. Au début, 13 personnes ont été tuées, dont 3 dirigeants des Brigades Al-Qods, en plus des dizaines de blessés.

Source: Médias