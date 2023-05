La résistance palestinienne à Gaza a remporté une nouvelle victoire, Lors de la bataille de la « Vengeance des libres », au cours de laquelle elle a accumulé de l’expérience sur le terrain, en dirigeant les opérations face à l’agression sioniste, et en lui imposant ses conditions.

L’une des conditions les plus importantes qu’elle a imposées aux dirigeants israéliens est l’arrêt des assassinats, ce qui a été exprimé dans l’accord du cessez-le-feu: arrêt du ciblage des individus.

Nos yeux sont rivés vers AlQuds. AlQuds n’est pas dissociée de Gaza. Média de guerre du Jihad islamique.

La résistance palestinienne a également pu conserver son droit de riposter à toute agression sioniste visant des civils et des habitations dans la bande de Gaza.

Plus de 1234 roquettes et mortiers ont été tirés par la résistance sur les colonies israéliennes et les villes occupées, dont Tel Aviv et AlQuds.

L’armée d’occupation a reconnu que 976 de ces projectiles ont franchi la frontière et que 373 roquettes ont été interceptées par les systèmes de défense aérienne qui se sont avérés défaillants.

Deux colons ont été tués et une trentaine d’autres ont été blessés, tout en causant d’importants dégâts dans plusieurs colonies.

Remerciement à l’Iran et au Hezbollah

Dans ce contexte, le secrétaire général du mouvement de la résistance palestinienne le Jihad islamique, Ziyad al-Nakhala, a affirmé ce dimanche 14 mai que le mouvement « a perdu beaucoup de ses chers frères, et nous leur disons adieu avec fierté », soulignant « qu’un peuple dont les dirigeants sont tombés en martyre ne sera jamais vaincu ».

Al-Nakhala a déclaré lors d’un discours à l’occasion de l’annonce de la victoire de la résistance dans « la Vengeance des libres » : « Nos ennemis voulaient nous noyer avec notre sang, nous faire taire pour acheter nos vies avec humiliation, ce que les moudjahidines de notre brave peuple palestinien, à savoir les brigades AlQuds, ont réfuté ».

Il a ajouté que « la situation nécessitait d’agir de la sorte, voire plus », soulignant que « toutes leurs villes (occupées) étaient sous la portée des missiles des Brigades d’AlQuds et de la résistance palestinienne ».

Al-Nakhala a également affirmé que « le peuple palestinien, malgré sa douleur, est sorti la tête haute partout, à Gaza, en Cisjordanie et dans le monde entier, en recevant plus de soutien et d’assistance ».

Al-Nakhala a ajouté que ces jours sont « des jours d’honneur et de dignité pour notre peuple, qui, avec de simples capacités, a fait face à toute cette agression ».

Il a souligné que le peuple palestinien « n’a pas été brisé et ne le sera pas… la résistance avec toutes ses factions constituait un rempart fortifié ».

Et le chef du Jihad de renchérir : « la résistance est sortie de cette bataille avec les armes à la main, et ses combattants sur le terrain, sont prêts à faire face à toute agression ».

À la fin de son discours, M.Al-Nakhala a remercié « tous ceux qui se sont tenus aux côtés de la résistance, dont à leur tête la République islamique d’Iran, le Hezbollah, et nos frères en Égypte et au Qatar ». Il a également remercié toutes les chaînes satellitaires qui ont couvert l’agression israélienne contre Gaza.

Liesse à Gaza, en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés au Liban

« Notre résistance à la main haute. Si vous récidivez, Nous récidiverons ». Média de guerre du Jihad islamique.

Il convient de rappeler que le samedi à 22h00 (heure d’AlQuds), un cessez-le-feu est entré en vigueur.

Après cette annonce, la bande de Gaza a été marquée par des scènes de liesse, la population saluant la victoire de la résistance au cours de la bataille « Revanche des libres ».

Des citoyens se sont rassemblés devant la maison du commandant des Brigades AlQuds, le martyr Jihad Ghannam à Rafah, et du commandant Ahmed Abu Daqqa à Khan Younes, où ils ont arboré leurs photos et des drapeaux du Jihad, scandant des slogans en faveur de la résistance.

Des résistants à Jénine, en Cisjordanie occupée sont également sortis dans les rues, les armes dans la main, en scandant des slogans saluant les brigades d’AlQuds.

Même son de cloche dans le camp des réfugiés palestiniens au Liban.

Le bilan de l’agression israélienne sur la bande de Gaza s’est élevé, samedi 13 mai, à 33 martyrs (dont 6 enfants et 3 femmes) et 6 dirigeants de la résistance, et à plus de 147 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

The 33 Palestinians killed in the latest lsraeli aggression on Gaza Strip. pic.twitter.com/RBNXEK7jSU — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 14, 2023

Les forces d’occupation israéliennes ont lancé, le mardi 9 mai, une agression contre la bande de Gaza. Ses avions ont ciblé des maisons dans le nord, le centre et le sud de Gaza.

Over the rubble | Gaza pic.twitter.com/UuGh9jssZU — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 11, 2023

En réponse à cette agression, la chambre commune des factions de la résistance palestinienne a lancé une opération de riposte baptisée la « Vengeance des libres« .