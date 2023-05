Les médias égyptiens ont rapporté que « le Caire a négocié un cessez-le-feu entre les parties palestinienne et israélienne, qui est entré en vigueur à 22h00 aujourd’hui, samedi ».

Le texte égyptien de l’accord de cessez-le-feu stipulait que « sur la base de l’accord des deux parties, l’Egypte annonce un cessez-le-feu entre les parties palestinienne et israélienne à 22 heures ».

Le texte égyptien du cessez-le-feu a souligné que « le Caire avait exhorté les deux parties à mettre en œuvre l’accord et s’est efforçé d’y donner suite en communiquant avec elles ».

Selon le texte de l’accord, « le cessez-le-feu entre les deux parties sera respecté, et il comprend l’arrêt du ciblage des civils et des individus et la démolition des maisons ».

Pour sa part, le Chef du Mouvement Jihad islamique Mohammad al-Hindi, a confirmé dans un entretien exclusif avec la chaine satellitaire qatarie alJazeera , quelques minutes avant l’entré en vigueur du cessez-le-feu qu’ils ont informé « toutes les factions dans la chambre commune des détails du cessez-le-feu ».

Al-Hindi a précisé « qu’un cessez-le-feu avait été convenu, comprenant trois points : l’arrêt des attaques contre les civils ,l’arrêt des attaques contre des individus et l’arrêt du bombardement des maisons » .

Interrogé par le correspondant d’alJazeera sur la signification du terme « individus », Mohammad al-Hindi a indiqué « qu’il s’agit des moujahdines mais que ce terme a été rejeté par l’ennemi israélien ».

Al-Hindi a ajouté que « la résistance a accumulé des forces et des capacités qui lui permettent de faire face aux attaques », soulignant que « la chambre commune de la résistance était un soutien et un catalyseur dans les récents affrontements ».

Quant aux médias israéliens, citant une source sécuritaire, « le cessez-le-feu entrera en vigeur dans les prochaines heures, et que nous ne nous sommes pas engagés à arrêter les assassinats ».

Les médias israéliens ont indiqué que « la représentation de l’Egypte à Gaza a reconnu que les parties palestinienne et israélienne avaient convenu d’un cessez-le-feu négocié par l’Egypte, à partir de 22h00, et l’accord comprend un cessez-le-feu, l’arrêt de cibler des civils et la déstruction des maisons ».

Les médias israéliens ont également souligné que les consultations avec le Premier ministre de l’occupation, Benjamin Netanyahu, étaient terminées, et une source politique admet que le cessez-le-feu entrera en vigeur à 22 heures aujourd’hui.

Source: Médias