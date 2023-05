Discurso do Secretário Geral do Hezbollah Sayed Hasan Nasrallah, na sexta feira de maio 2023, em memória do Mártir Sayed Mostafa Badereddine

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, proferiu um discurso na sexta-feira, 12 de maio, prestando homenagem no 7ª ano do Mártir Comandante Jihadista da Resistência Islâmica Mustafa Badreddine.

Em seu discurso retransmitido via tela durante a cerimônia organizada nos subúrbios no Sul de Beirute, ele evocou os recentes acontecimentos na Palestina ocupada, depois os desenvolvimentos políticos regionais e na Síria e a situação interna no Líbano.

A posição unificada das facções abortou os objetivos de Netanyahu

Na parte de seu discurso sobre a escalada militar que continua desde o assassinato de terça-feira, 9 de maio, pela entidade sionista, de três líderes militares das Brigadas Al-Quds, o braço armado da Jihad Islâmica, e o surto no dia seguinte à operação » Vingança dos Livres » pelas facções da Resistência, Nasrallah disse:

“Sabemos que a ofensiva foi desencadeada na Palestina pelo Primeiro-Ministro israelense Benjamin Netanyahu assassinando os líderes da Jihad Islâmica e suas famílias, esposas e filhos e o mundo inteiro se manteve em silêncio”. Deve-se notar que o ocupante matou mulheres e crianças em sua exterminação de líderes militares. É lamentável que o silêncio global continue e que os Estados Unidos tenham impedido o Conselho de Segurança das Nações Unidas de condenar Israel por ter matado mulheres e crianças em Gaza.

As motivações de Netanyahu nesta ofensiva são claras: “Recuperar o equilíbrio de dissuasão que havia sido gravemente danificado, para romper o impasse interno em que se encontra, além de remediar a desintegração de sua coalizão de governo para melhorar sua situação política e eleitoral…

Os cálculos de Netanyahu falharam, ele pretendia isolar o partido Jihad Islâmico, neutralizar o resto das facções palestinas e semear a sedição no ambiente de resistência…

Netanyahu acreditava, com este plano, que o comando militar da Jihad Islâmica seria eliminado, a dissuasão com Gaza seria restaurada, entretanto, restaurar a política de liquidações sem esquecer as mensagens enviadas ao Hezbollah no Líbano…

O ocupante procurou atacar a estrutura de comando das Brigadas al-Quds e destruir sua força de mísseis desmantelando seu comando diretamente.

Mas um dos pontos fortes dos movimentos de resistência na região é que eles têm uma grande capacidade de restaurar rapidamente sua estrutura de comando. Os movimentos de resistência, apesar de todos os assassinatos perpetrados por seus líderes, na Palestina, no Líbano, não enfraqueceram e nunca desistiram ou abandonaram suas capacidades. Pelo contrário, o sangue nobre dos mártires deu-lhes um impulso para seguir em frente.

A liderança da Jihad Islâmica lidou com sabedoria e serenidade após o assassinato dos líderes das Brigadas al-Quds e se comunicou com a liderança das Brigadas al-Qassam para que a posição fosse unificada.

A Resistência Palestina está lidando com a batalha com sabedoria. O verdadeiro endereço da reação da resistência em Gaza é a Sala de Operações Conjuntas das facções da resistência. A unidade da posição das facções de resistência abortou a consecução dos objetivos da ocupação.

O inimigo esperava uma reação direta do movimento da Jihad Islâmica, mas quando a liderança das facções recorreu à calma, isso surpreendeu o inimigo.

A rápida restauração das Brigadas al-Quds após a eliminação de seus líderes militares surpreendeu o inimigo…

A batalha de hoje não é sobre vingança. A batalha visa proteger e garantir a segurança do povo palestino.

A posição consistente das facções de resistência em Gaza abortou o objetivo do inimigo de restaurar a dissuasão.

O que aconteceu até agora quer fazer o inimigo entender que qualquer assassinato não passará e levará a um confronto em grande escala…

Netanyahu não pode mentir para a sociedade israelense que restaurou a capacidade de dissuasão.

Todos devem acompanhar os acontecimentos em Gaza. A batalha por Gaza é importante e suas consequências não se limitarão à Faixa de Gaza, mas afetarão a Cisjordânia e toda a região.

Estamos em contato constante com os líderes da resistência em Gaza e não hesitaremos em ajudar quando a responsabilidade exigir. Estamos monitorando a situação de perto e prestando assistência sempre que possível. Mas quando a responsabilidade o ditar para tomar certas medidas, com certeza não hesitaremos”.

A Síria não mudou seu eixo

Sobre a questão regional, Sayed Nasrallah se concentrou na questão síria em particular, afirmando:

“A Síria ficou no lugar e não mudou de posição ou eixo. Seu retorno à Liga Árabe e o convite do presidente Assad para a cúpula árabe são dois indicadores importantes.

A Síria tem forte presença nas eleições presidenciais turcas e os candidatos estão competindo para apresentar suas percepções sobre Damasco.

Todo mundo fala sobre isso no Líbano, mas não revelemos nada.

Estamos preocupados com cada desenvolvimento positivo que afeta a Síria e somos nós que recebemos a Síria, vemos lá o rosto de Moustafa Badreddine e de todos os mártires e seus sacrifícios e de nossa alienação quando fomos criticados por todos pela escolha de apoiar a Síria.

E olha que hoje os Estados Unidos estão roubando petróleo e gás sírio e insistindo no bloqueio e na lei de César…

A visita do presidente iraniano Ebrahim Raísi atesta a importância das relações estratégicas iranianas-sírias em vários níveis.

Governo interino deve estabelecer laços com Damasco

As coisas na Síria estão caminhando para uma distensão e os dias difíceis que passaram não voltarão. Mais uma razão para restaurar as relações libanesas com a Síria, o que é necessário. O governo interino libanês é obrigado a restaurar as relações normais com a Síria e o retorno dessas relações é do interesse do Líbano. A procrastinação libanesa é mais um sinal de que o Hezbollah não controla o governo. Se o Hezbollah controlasse as decisões no Líbano, as relações com a Síria teriam sido restauradas há muito tempo.

A questão dos sírios deslocados não deveria ser resolvida por incitação via redes sociais ou discursos… Deveria ser abordada por uma delegação ministerial e de segurança libanesa que visitaria Damasco e estabeleceria coordenação com ela para lidar com a crise.

Algumas forças políticas mudaram de posição sobre a questão dos sírios deslocados, o que mostra que sua posição anterior era política e não humanitária.

Adotar uma decisão soberana em coordenação com o Estado sírio é condição essencial para resolver o problema dos sírios deslocados”.

Em resposta às alegações de que o Hezbollah está ocupando áreas sírias, Sayed Nasrallah disse:

“O Hezbollah não ocupa casas ou aldeias e não impede ninguém de retornar às cidades da fronteira síria. Toda a propaganda sobre isso é uma grande mentira. Aquele que estava mais ansioso para enviar o povo de al-Qusayr e suas aldeias para casa é o Hezbollah. Nas casas onde estão instalados elementos do Hezbollah são todas alugadas com o consentimento do seu proprietário ou devolvidas ao Estado.

Acusar o Hezbollah de tráfico de drogas, uma mentira descarada

Em todos os incidentes que ocorrem, o Hezbollah é acusado de traficar Captagon e é tudo mentira, traição e falta de moralidade. Nossa posição legítima considera o tráfico de drogas e narcóticos como um crime corruptor na terra. Nós até nos recusamos a usar traficantes de drogas para entregar armas da Resistência à Palestina ocupada…

Vou dizer algo pela primeira vez. Sem a ajuda do Hezbollah, as autoridades libanesas não teriam sido capazes de lidar com vários traficantes de drogas no Líbano.

Eles sempre falam sobre de onde vem esse tráfego, mas por que não falam sobre para onde está indo? A quem são enviados. Quem são esses indivíduos a quem se destinam os carregamentos de narcóticos nos países do Golfo, na Arábia Saudita, na Jordânia ou no Kuwait? Sua identidade deve ser revelada ao público em geral”.

Eleições Presidenciais

O líder do Hezbollah também abordou a questão das eleições presidenciais libanesas de férias desde o final de outubro de 2022.

“Os desenvolvimentos recentes são positivos. O ex-ministro Suleiman Frangieh não é um candidato casual para nós, mas é um candidato natural e sério que quase se tornou Presidente da República mais de uma vez. Não impomos a nossa opção aos outros, mas é nosso direito natural nomear o nosso candidato para estas eleições e cada partido tem que indicar o nome que quiser e ir ao Parlamento para eleger um presidente. As portas estão sempre abertas para discuti-lo, dialogar e acertar o dossiê presidencial. Os libaneses devem aproveitar o clima positivo na região.

No final do seu discurso, Sayed Nasrallah descartou a possibilidade de o governo interino nomear um sucessor do governador do Banque do Liban, no final do seu mandato, em julho próximo, porque não é da sua competência.

Fonte: Al-Manar