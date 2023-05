Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a reçu en audience, le mercredi 17 mai, les responsables chargés d’organiser la participation des pèlerins iraniens aux rituels annuels du Hajj.

Au cours de cette réunion, l’Ayatollah Khamenei a souligné l’importance du pèlerinage annuel du Hajj et a appelé à la compréhension profonde de cette obligation religieuse.

« Le Hajj est une question mondiale et civilisationnelle, dont le but est la poursuite du développement et du progrès des nations musulmanes, le rapprochement des cœurs des croyants et l’unification de l’Oumma islamique contre l’incrédulité, l’oppression, l’arrogance, les idoles humaines et non humaines », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Se référant à des versets du Noble Coran, le Leader de la Révolution islamique a affirmé que la Kaaba constitue une source du progrès et de la stabilité de toutes les sociétés humaines.

Il a également évoqué les bienfaits matériels et les avantages spirituels de l’accomplissement du Hajj par les musulmans. « Sans le Hajj, l’Oumma islamique s’effondrerait », a-t-il déclaré.

Le numéro un iranien a insisté par la suite sur l’aspect international du Hajj qui est à l’invitation divine à tous les peuples à accomplir ce grand pèlerinage annuel.

« L’un des nombreux avantages du Hajj est qu’à l’occasion de ce grand rassemblement annuel, les musulmans du monde entier affichent leur puissance, expriment leur opposition au régime sioniste et défient l’influence des puissances arrogantes et de tous les oppresseurs », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.

Selon le Leader de la Révolution islamique, le monde musulman doit profiter du rassemblement annuel du Hajj pour envoyer un message fort au régime israélien et aux puissances hégémoniques.

L’Ayatollah Khamenei a souligné que la participation aux rituels du Hajj était aussi une occasion pour que les musulmans partagent leurs points de vue au sujet des grands problèmes mondiaux, y compris les tristes événements qui se produisent en Palestine.

Il a affirmé que le rassemblement des musulmans qui viennent des quatre coins du monde rejette en soi les divergences et les conflits qui puiseraient leur racine dans le racisme ou la lutte des classes.

L’Ayatollah Khamenei a en outre réitéré que le peuple et les responsables iraniens devaient être très attentifs aux complots, aux méthodes et aux politiques des ennemis de l’Iran islamique et d’en connaitre les points forts et les points faibles pour mieux contrer l’animosité des ennemis.

« Si nous sommes conscients des problèmes du monde, nous serons également en mesure de comprendre les véritables objectifs de nos ennemis et la raison de leur insistance obstinée sur certains points ».

Source: Avec PressTV