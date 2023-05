Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, no festival do Dia da Resistência e Libertação, na sexta feira 25 do maio de 2023

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, alertou os líderes israelenses para não cometerem um erro de avaliação que poderia arrastá-los para uma guerra total.

Falando por ocasião da comemoração da libertação do Sul do Líbano no ano 2000 da ocupação israelense, Sayed Hasan Nasrallah falou das mudanças estratégicas que fortaleceram o e

Eixo de Resistência e que paradoxalmente enfraqueceram a entidade sionista em todos os níveis.

Sua Eminência sublinhou: “Depois da operação Vingança dos Livres, a entidade sionista elevou o tom porque constatou que as suas agressões não conseguiram reavivar a sua força dissuasiva. Oficiais israelenses ameaçaram a Faixa de Gaza, o Líbano, o Irã e essas ameaças preocuparam a região”.

E para continuar: “Recentemente, o repetido discurso de oficiais israelenses afirmava esses ameaças (me insinuam) correm o risco de cometer um erro de cálculo que pode causar uma grande guerra”.

“Eu respondo a Netanyahu, ao chefe do Estado-Maior israelense, a todos os líderes israelenses: Sao vocês quem não devem cometer um erro de cálculo ou avaliação, nem podem ameaçar com uma grande guerra, agora somos nós que emitimos o alerta para não cometer este erro de avaliação que arriscaria provocar uma guerra generalizada até o desaparecimento da entidade sionista”, insistiu.

IDEIAS PRINCIPAIS DO DISCURSO

A comemoração da Libertação do Sul do Líbano da ocupação israelense no ano 2000 é fundamental pois esta experiência é rica em façanhas, equações, lutas e lições para o presente e para o futuro, principalmente porque o Líbano ainda sofre com a presença do inimigo israelense em parte do território libanês que ocupa.

Além disso, esta experiência é necessária para as gerações mais jovens que hoje completam 20 anos e que não conheceram este período da ocupação israelense do Líbano, marcado por ataques, sequestros, torturas, assassinatos, e também conhecer as façanhas da Resistência, os sacrifícios que ofereceu, as equações que impôs em sua luta contra a ocupação israelense.

Também para lembrar ao povo libanês que esta vitória não aconteceu graças a duas ou três manifestações, mas fruto de sacrifícios, e de atos de resistência por anos. Essa libertação histórica é resultado de décadas de paciência, luta, perseverança e, portanto, essa vitória deve ser preservada.

O dia 25 de maio é um dia excepcional de celebração não só porque diz respeito à libertação do Sul do Líbano da ocupação israelense – além das aldeias de Shebaa – mas também porque veio depois de uma data vergonhosa em 17 de maio, o acordo com o inimigo israelense que não resistiu às forças políticas libanesas que trabalharam para sabotá-la, e antes dessa data, há o 15 de maio, a nakba que estabeleceu a ocupação da Palestina durante 75 anos.

No entanto, essas três datas refletem os cálculos errados de alguns e os cálculos corretos de outros. Quem apostou na luta contra a ocupação obteve falsas vitórias, quem apostou na rendição ao inimigo experimentou humilhações.

A luta com o inimigo ainda persiste porque temos parte do nosso território sob ocupação israelense, sem contar suas ambições na região e isso tem impacto na estabilidade e no futuro do Líbano.

Desde esta libertação, mudanças profundas abalaram a entidade sionista, mudanças estratégicas que levaram esta entidade a questionar a sua existência em poucos anos, quando se supunha desde a sua criação que esta entidade se estendia do Nilo ao Eufrates.

Essas mudanças não são fruto do acaso, elas começaram antes da resistência, com o povo palestino.

E por isso é necessário avaliar a situação atual à luz dessas mudanças:

-O projeto “Grande Israel” não existe mais devido à retirada da ocupação israelense do Sul do Líbano no ano 2000

– O invencível « Israel » não existe mais por causa da guerra de 2006

– “Israel” se esconde atrás dos muros

– No plano internacional, os EUA perderam sua hegemonia, pois após o deslocamento da URSS, impuseram suas humilhantes condições em qualquer acordo, em qualquer assentamento, em qualquer negociação em favor da entidade sionista, mas depois das mudanças que ocorreram devido a Resistência do Líbano, da Síria e do povo palestino, eles apostaram em guerras, ataques, golpes de estado, na primavera árabe que deveria criar novos regimes garantindo sua hegemonia, até mesmo o Acordo do Século não resistiu a essas mudanças.

Hoje uma nova ordem multipolar está surgindo e isso está perturbando “Israel”.

A retirada dos Estados Unidos da região, retirada que é objeto de acalorados debates nos Estados Unidos e que, segundo um certo Eliott Abrams, levou seus aliados a se voltarem para a China e a Rússia. Esse debate está presente entre democratas e republicanos e questiona todas as guerras inúteis que os Estados Unidos travaram, como no Afeganistão entre outros lugares, com a amarga constatação de que fracassou.

A entidade sionista tem uma existência funcional na região, sua função é garantir a hegemonia americana na região, exceto que hoje, os EUA estão preocupados com outras prioridades e é esta ordem de prioridades que preocupa a entidade sionista.

-As divisões internas mergulharam a entidade sionista em uma crise sem precedentes, enquanto o Eixo da Resistência está sempre mais unido, mais forte, e a visita do Presidente iraniano à Síria, após anos de guerra, só confirma este veredicto.

Potencial humano

Desde 1975, as autoridades israelenses reconheceram que sua fundação militar sofre de potencial humano. Faltam homens que acreditam numa causa a ponto de se sacrificar.

Na guerra de libertação o papel do fator humano foi essencial. Hoje o Eixo da Resistência usufrui do fator humano com seus povos que o apoiam, o abraçam e estão dispostos a lutar para preservá-lo. Temos gerações de qualidade, crentes, lutadores determinados, inovadores, pessoas que lutam na alQuds, alAqsa, no Líbano, no Iêmen… E ao contrário, em « Israel », Netanyahu confessou que o sionismo não está mais presente entre os jovens, os israelenses estão fazendo as malas, correndo para pegar seus passaportes, até o Exército Israelense reconhece que se depara com um problema em termos de fatores humanos, porque para cada soldado é necessário um tanque, um drone, um caçador etc.

Quantitativamente, o Eixo da Resistência tem um número significativo de mujahideen, centenas de milhares acumularam experiência, tornaram-se especialistas militares. No entanto, se Netanyahu ameaça a grande guerra, eu digo a ele: Acalme-se! fomos nós que primeiro falamos da grande guerra, e se acontecer, todas as fronteiras estarão abertas e então as derrotaremos em número e qualidade.

Mas ainda assim, os incidentes que eclodiram na Síria, Iêmen, Irã, Bahrein, tiveram como objetivo erradicar a cultura da Resistência para fortalecer a presença da entidade sionista. Mas hoje desfrutamos de capacidades militares excepcionais que não existiam antes.

-A Resistência e o apoio dos povos sob fogo e ataques, submetidos a sanções e o embargo, provam a sua recusa em não desistir da resistência. Por exemplo, na Vingança dos Livres, o povo palestino não pediu à resistência palestina que parasse a batalha, pelo contrário, gritou Allah w Akbar a cada disparo de míssil.

Enquanto a sociedade israelense não está pronta para oferecer sacrifícios: A maioria dos israelenses feridos está traumatizada e em estado de choque. Sua frente interna é frágil e pronta para embalar.

-Autoconfiança e esperança no futuro: Confiança de que seremos nós que permaneceremos na terra da palestina, enquanto os israelenses se perguntam se conseguirão sobreviver por mais cinco anos, eles questionam sua existência. Ao contrário, a confiança do povo palestino é muito forte e a esperança de libertar a Palestina é mais real do que nunca e isso tem impacto no resultado da batalha.

A entidade sionista padece de um líder histórico em quem confia, em seu lugar está Netanyahu, um corrupto, enquanto os povos do Eixo da Resistência confiam em seu líder a ponto de oferecer seus filhos para a Resistência.

A força militar

« Israel » tinha a reputação de ser o mais poderosa militarmente, mas a Resistência aumentou suas capacidades militares em quantidade e qualidade.

Por 75 anos, « Israel » falhou em se infiltrar nas sociedades árabes, fazendo um acordo com o Egito, mas o povo egípcio rejeitou a normalização, assinando um acordo com a Jordânia, mas os jordanianos isso. O regime pode normalizar as relações ao nível oficial com o inimigo, mas não se consegue ao nível do povo pois tem que ser convencido de uma situação ilegítima.

Hoje a Umma recusa a normalização, prova em prol da Copa do Mundo do Catar, os povos desta Umma recusam a presença desta entidade e defendem a causa palestina.

A cultura da Resistência foi fortalecida, porque o povo testemunhou as façanhas da Resistência e, por isso, tem confiança na Resistência.

Os israelenses e os EUA tentam imbuir qualquer batalha contra a Resistência acreditando que estão lidando com milícias ou agentes que trabalham em nome do Irã. Eles estão errados, e é justamente o erro deles que os leva a falsas avaliações. As facções da Resistência pediram ajuda ao Irã para poder começar a luta, servir a sua causa, defendendo sua terra para libertá-la. Essas facções são os autores dessa Resistência: eles a lideram, inovam e planejam tudo.

Eu digo aos israelenses: Sua batalha é falsa, suas milicias são desorganizadas porque vocês são agentes dos EUA, e foram os britânicos que os trouxeram aqui.

A Força de Dissuasão

No passado, « Israel » bombardeava como bem entendia. A situação mudou porque “Israel” é forçado a fazer cálculos antes de agir

Foi em 1982 que a dissuasão começou a provar o seu valor e a fortalecer-se, estabelecendo uma nova balança de terror contra a entidade sionista e pelo contrário do que planejavam.

Antes da Vingança dos Livres, todos os oficiais israelenses admitiram que a força de dissuasão de Israel estava em perigo. É por isso que Netanyahu tentou reabilitar a força de dissuasão israelense, mas falhou devido à falha de seus sistemas de defesa antimísseis que conseguiram interceptar apenas 30 por cento dos mísseis disparados pelas facções de resistência.

Ameaças israelenses

Após a Operação Vingança dos Livres, a entidade sionista elevou o tom porque constatou que seus ataques não conseguiram reabilitar sua força de dissuasão. Oficiais israelenses ameaçaram a Faixa de Gaza, o Líbano, o Irã e essas ameaças preocuparam a região. Mais ainda, os assentamentos, principalmente depois das manobras da resistência que os aterrorizaram, mesmo esse clima de tensão teve impacto no turismo israelense, até o dólar começou a subir em relação ao shekel, e isso assusta os israelenses que adoram o ‘dinheiro’.

Exceto que vozes em “Israel” foram levantadas de que essas ameaças não são reais e “Israel” se retratou.

Recentemente, repetidos discursos de autoridades israelenses alegaram que tal (eles me insinuam) corre o risco de cometer um erro de cálculo que poderia causar uma grande guerra”.

Eu respondo a Netanyahu, ao chefe do Estado-Maior israelense, a todos os líderes israelenses: São vocês que não devem cometer erros de cálculo ou avaliação, não são vocês que estão nos ameaçando com uma grande guerra, somos nós que alertamos que não cometam este erro de avaliação que arriscaria provocar uma guerra total até o desaparecimento da entidade sionista.

Todas essas mudanças estratégicas beneficiam o Líbano porque quanto mais o inimigo se retira, mais limitadas são suas agressões. Isso oferece ao Líbano uma margem de esperança e segurança e podemos então extrair nosso petróleo e receber turistas, são condições para uma boa economia e bem-estar do país, e assim o mais fraco é « Israel » e o mais estável é o Líbano.

Assim pedimos a todos os libaneses que deixem suas diferenças de lado, porque nos beneficiamos de um guarda-chuva de segurança que os EUA levam a sério, devemos preservar essa válvula de segurança por meio da equação de Ouro: Exército-Resistência-Povo.

Eleição de um presidente

Os libaneses devem iniciar um diálogo para eleger um presidente, e estamos abertos a todos.

Os desenvolvimentos regionais trazem esperanças.

Em relação ao presidente do Banco Central, temos duas opções: Ou ele renúncia ou a justiça assume suas responsabilidades, mas se ele renunciar deve ser providenciado um substituto.

A questão dos migrantes sírios é um assunto sério. A solução é que uma delegação oficial deve ir à Síria e restabelecer as relações entre o Líbano e a Síria para resolver este caso.

Fonte: Al-Manar