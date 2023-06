Les drones de l’armée d’occupation israélienne ont visé, le mercredi soir 21 juin, une voiture civile à bord de laquelle se trouvaient des jeunes palestiniens, à Jénine, en Cisjordanie occupée.

Les médias israéliens ont rapporté qu’un des drones a tiré un missile sur une « cellule armée » dans la région d’AlJalama, près de Jénine.

La Défense civile palestinienne a fait état de 3 martyrs retrouvés à l’intérieur du véhicule visé. Il s’agit d’Ashraf Al-Saadi, Suhaib Al-Ghoul et Mohammad Owais, tous membres des Brigades de Jénine.

Le Shin Bet et le porte-parole de l’armée d’occupation ont déclaré dans un communiqué conjoint que: « L’armée israélienne a pris pour cible une cellule armée qui a mené plusieurs opérations à l’arme à feu contre des colonies en Cisjordanie ».

Pour sa part, la chaîne de télévision israélienne Canal 12 a fait savoir qu’il s’agissait de la première opération d’assassinat, à l’aide de drones, menée en Cisjordanie depuis 2005.

Un drone de type Hermes 450 a perpétré l’assassinat à Jénine, a en outre fait savoir Canal 14.

De son côté, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a réagi en disant : « Nous adopterons une approche offensive et préventive contre le terrorisme (la résistance), et nous utiliserons tous les moyens à notre disposition, et nous ferons payer un lourd tribut à ceux qui nous ciblent ».

Gallant a prétendu que le groupe visé « avait effectué plusieurs opérations à l’arme à feu contre le territoire israélien».

Selon des sources locales, « les forces d’occupation ont encerclé la zone et ont interdit aux ambulances d’évacuer les blessés ».

Et d’ajouter : « l’armée d’occupation israélienne a détenu les corps des martyrs qui ont été pris pour cible ».

De plus, « de violents affrontements armés ont éclaté près du lieu de l’incident, au nord de Jénine ».

Factions de la Résistance: le crime d’assassinat à Jénine ne restera pas impuni

Le Hamas a déclaré que l’ennemi sioniste a commis un nouveau crime contre le peuple palestinien en assassinant trois habitants de Jénine.

Le porte-parole du mouvement Hazem Qassem a qualifié de « dangereuse escalade le recours par l’ennemi sioniste aux drones dans l’assassinat du peuple palestinien ».

Et de souligner : « le crime d’assassinat à Jénine ne passera pas sans riposte de la part de notre peuple et de sa résistance », ajoutant que « l’équation de la riposte aux crimes de l’occupation a été établie par notre peuple dans sa lutte contre l’ennemi sioniste ».

Et de conclure : « tous ces crimes ne briseront pas la volonté du peuple palestinien, mais augmenteront plutôt sa détermination à intensifier sa résistance et sa révolution ».

Pour sa part, le dirigeant du Jihad islamique en Palestine, Daoud Shehab, a affirmé que « nos combattants vengeront leurs frères martyrs ».

Démolition de la maison d’un prisonnier palestinien

Toujours en Cisjordanie, les forces d’occupation israéliennes ont détruit, ce jeudi, le domicile du détenu palestinien Kamal Jouri accusé d’avoir tué un soldat en octobre 2022, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

La maison de la famille du prisonnier Jouri est située au deuxième étage d’un immeuble résidentiel de la rue Tal.

D’une superficie de 130 mètres carrés, la maison abrite cinq personnes.

À l’aube, d’importantes forces de l’armée d’occupation ont pris d’assaut le quartier de la rue Tal à Naplouse, encerclé la maison du prisonnier Kamal Jouri et l’ont fait exploser quelques heures plus tard, au milieu d’affrontements qui ont éclaté sur place.

Le Croissant-Rouge palestinien à Naplouse a fait état de 165 cas d’étouffement à cause de gaz toxiques tirés par les forces d’occupation.