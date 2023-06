L’aide israélienne à l’Ukraine devient de plus en plus flagrante, estime le centre d’études libanais West Asia Research Centre (WARC), après des mois de dissimulation plus ou moins .

Le centre qui puise ses données de sources israéliennes scrute trois domaines dans lesquels l’entité israélienne prête main forte à l’Ukraine : militaire, des renseignements et économique.

Dans ce dernier, il indique qu’Israël a joué un rôle prépondérant pour soutenir et consolider les sanctions occidentales sur les hydrocarbures russes en exportant 75% de son gaz et pétrole à l’Europe.

De plus, il a aidé aussi les Emirats arabes unis à utiliser ses ports pour lui fournir 8 à 10% de ses besoins.

Toujours dans le domaine économique, W.A.R.C révèle que ce sont des sociétés israéliennes qui vendent les céréales ukrainiennes à plusieurs pays du monde, dont l’Inde, l’Afrique du sud, la Colombie et se partagent leurs rentrées avec le gouvernement ukrainien.

L’aide israélienne procurée à Kiev couvre aussi le secteur bancaire : les banques israéliennes gèrent une partie des fonds ukrainiens à l’étranger, notamment au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et au Canada.

Dans le domaine militaire, l’assistance israélienne comprend entre autres la fourniture de systèmes de défense terrestre ainsi que des munitions et des équipements de guerre électronique. Selon W.A.R.C, ces équipements passent par la Pologne, l’Allemagne, ou les Etats-Unis qui les envoient sous couverture d’armements américains.

D’autres équipements israéliens ont été procurés à l’Ukraine.

** des radars maritimes et aériens capables de détecter les avions russes.

** des brevets pour des drones suicide de type Harpy (IAI Harop) : la fabrication de 70% de ces appareils est désormais réalisée en Ukraine.

** des systèmes de détection et d’espionnage sur les appels téléphoniques militaires. Ils ont permis au début de la guerre d’assassiner 7 généraux russes en plein bataille et de découvrir certaines batailles russes avant leur lancement.

Des formateurs israéliens contribuent aussi dans plusieurs domaines : ce sont des pilotes israéliens qui ont entrainé les Ukrainiens pour piloter les F-16 qui devraient être prochainement investis dans la bataille. Des Israéliens auraient aussi formé des officiers ukrainiens pour utiliser les chars allemands Leopard-2 qui présentent des similitudes avec la Merkava-3. Des sources de l’OTAN assurent que l’entité sioniste auraient fourni des chars à l’Ukraine.

Quant à l’aide offerte aux Ukrainiens dans le domaine des renseignements, elle serait diligentée par le Mossad et Aman.

Les assassinats des activistes russes semblent porter les empreintes du Mossad de par leur modus operandi, estime l’étude.

Ont également été fournis des services de cyber, notamment dans le domaine des systèmes d’informations informatisées.

Le programme israélien d’écoute Pegasus offert par « Israël » permet aux Ukrainiens de mettre sous écoute des millions d’Ukrainiens ainsi que des Russes.

A noter que l’entité sioniste dispose de villages électroniques en Pologne qui sont utilisés contre la Biélorussie ainsi qu’une station de reconnaissance électronique à Kiev au service de l’armée ukrainienne.