L’universitaire yéménite Fatima Moussa Mohammad, dont le discours à l’Université de New York sur la Palestine, l’injustice et la révolution a provoqué un tollé aux États-Unis, a défié le lobby sioniste et déclaré : « Je ne changerai pas un seul mot de mon discours. Et je voudrais le dire plus fort ».

Après la publication de son discours, l’étudiante yéménite a été la cible d’attaques féroces de la part de groupes juifs sionistes et d’extrême droite aux États-Unis.

Les médias conservateurs l’ont accusée d’être « anti-américaine, antisémite et d’inciter à la rébellion ».

La diplômée en droit s’est plainte de harcèlement et de menaces qui ont affecté ses études au barreau de New York.

« J’essayais d’étudier pour l’examen du barreau tout en recevant des commentaires comme » J’ai hâte d’être à tes funérailles « et » Je paierais pour te voir tué », a-t-elle déclaré.

Lors de son discours, Fatima a qualifié l’armée américaine et le département de police de New York de « fascistes », ajoutant qu’une révolution cachée était en cours…Les masses qui ont subi la férocité de la violence mèneront cette révolution ».

Fatima a déclaré que « les demandes de retrait de son discours visaient à l’étrangler, censurer et l’intimider pour sa solidarité avec la Palestine ».

Fatima a rappelé « qu’une autre victime a subi une violente attaque en raison de sa solidarité avec la Palestine, il s’agit de Nerdine Kiswani ».

« En général, ce genre de répression arrive parce qu’il y a une exception aux droits des Palestiniens, même dans les espaces libéraux, il y a une idée que la Palestine est un sujet radioactif, et que si vous traitez la cause palestinienne, il y aura des conséquences exceptionnelles, », a ajouté Fatima.

Elle a en outre qualifié de surprenant la réaction qu’elle a reçue sur son discours.

«En tant que membre dans l’organisation estudiantine, je comprends qu’il existe de nombreuses pressions pour étouffer toute activité sur le campus universitaire, compte tenu de la puissance historique des révolutions dirigées par les étudiants.

Cependant, je ne m’attendais pas à l’escalade et à l’ampleur de la répression à laquelle j’ai été exposée. Je ne m’attendais pas à ce que l’université CUNY sortirait et dirait que mon discours, qui a été approuvé conformément à la loi universitaire, était un discours de haine ».

La diplômée a par ailleurs appelé à « la fin de l’injustice infligée aux détenus politiques palestiniens dans les prisons américaines, dans une rare référence aux détenus dans l’affaire de la Fondation « Holy Land » basée au Texas pour avoir prétendument financé le mouvement de résistance islamique (Hamas) ».

Dans son discours au nom de la promotion 2023 des diplômés de la faculté de droit à l’Université de New York, Fatima a déclaré « qu’Israël poursuit les tirs des balles et des bombes sans discrimination sur les fidèles, tue des enfants et attaque les funérailles et les cimetières. Il encourage les tueries, la démolition des maisons et des magasins palestiniens, la détention des enfants palestiniens et la poursuite de son projet colonial visant à expulser les Palestiniens de leurs foyers ».