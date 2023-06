Vladimir Denis, un infirmier de la 65e brigade du 3e bataillon des forces armées ukrainiennes, capturé par les forces russes, a déclaré que « les pertes réelles des forces ukrainiennes sont 4 fois supérieures à ce qui est officiellement annoncé par Kiev ».

Il a ajouté, dans une interview publiée par l’agence russe Sputnik, que « les pertes là-bas (au front) sont plus importantes que ce qui est publié dans la presse, et trois ou quatre fois plus que ce que rapporte Kiev dans son résumé du jour et du mois. »

Denis a expliqué « qu’aujourd’hui les Ukrainiens sont en position offensive, mais en fait ils sont en position défensive. Il y a eu d’importantes pertes dans notre bataillon et notre peloton. Et la situation, en général, est devenue un nettoyage de nos forces ».

Et de poursuivre : « nous avons été faits prisonniers par les combattants du bataillon spécial tchétchène Ahmed. Nous avions plus la force pour résister. Notre chef a été touché et il avait besoin d’une assistance médicale car il a été touché par une balle dans son bras et son visage et sa machoire etait démolie ».

Et il a ajouté: « Il souffrait d’ une blessure grave, je ne pouvais pas le traiter tout seul. Ils nous ont juste laissés saigner. Simplement, il n’y a pas de mots. Ici, nous sommes bien traités. »

Poutine : l’Ukraine a perdu un millier de véhicules militaires en quelques semaines

Dans un contexte connexe, le président russe Vladimir Poutine a confirmé, dans un discours aujourd’hui, mardi, que les forces ukrainiennes avaient « perdu 259 chars et 780 véhicules blindés depuis le début de la soi-disant contre-attaque ».

Poutine a ajouté, lors de sa rencontre avec l’armée russe, que « l’ennemi a perdu, au cours des sept derniers jours seulement, 280 pièces d’équipement militaire, dont 41 chars, dans l’axe d’Orekhov, que l’ennemi considère comme le principal objectif de l’attaque ».

Et le New York Times a révélé, lundi, que « l’armée ukrainienne, 3 semaines après avoir lancé une contre-attaque à grande échelle contre la Russie, fait face à une série de défis déroutants qui compliquent ses plans, alors même qu’elle utilise de nouvelles armes avancées fournies par l’Occident » souligant que 17 véhicules de combat d’infanterie, du modèle Bradley, fournis par Washington aux forces ukrainiennes, avaient été endommagés ou détruits ».

