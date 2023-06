De nombreux organismes internationaux ont condamné les actions des autorités suédoises et leur autorisation de brûler une copie du Saint Coran.

L’un des dignitaires religieux d’Al-Azhar, Mandour Mansour, a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « la profanation du Noble Coran traduit une haine et un racisme enfouis ».

Mansour a ajouté : « Nous ne devons pas nous abaisser à la morale de ces gens et être entraînés dans ce qu’ils cherchent », appelant « au boycott des produits suédois ».

Pour sa part, le Conseil suprême islamique chiite au Liban a dénoncé « l’autorisation de la police suédoise de brûler une copie du Coran la qualifiant d’agression contre la nation islamique ».

Dans un communiqué, le Conseil suprême islamique chiite a souligné que « cette agression culturelle raciste viole toutes les frontières juridiques, humaines et morales ».

Poutine : En Russie, profaner le Coran est un crime

Simultanément, le président russe Vladimir Poutine a souligné que « la profanation du Coran est un crime en Russie, contrairement à certains autres pays ».

Poutine a déclaré, lors d’une visite à la mosquée alJomaa à Derbent, que « la Russie a un grand respect pour le Coran et les sentiments religieux des musulmans, et le manque de respect pour ce livre saint en Russie est un crime ».

Il a ajouté « qu’en Russie, brûler le Coran est un crime, selon la constitution et l’article 282 du Code pénal de Moscou, affirmant que « le manque de respect et l’incitation à la haine entre les religions est un crime puni par la loi, et nous les respecterons toujours conformément aux règles législatives ».

Plus tôt dans la journée, le chef de la Douma russe, Vyacheslav Volodine, a suggéré de préparer une résolution condamnant les actions des autorités suédoises, qui ont permis une action de protestation contre la profanation du Coran.

Jordanie : les symboles religieux doivent être respectés

Pour sa part, le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné la profanation d’un exemplaire du Saint Coran par des extrémistes dans la capitale suédoise, Stockholm, affirmant « qu’il s’agit d’une incitation à la haine et d’un acte raciste inacceptable ».

Le ministère jordanien a affirmé que « brûler le Saint Coran est un acte de haine dangereux et une manifestation d’islamophobie qui incite à la violence et aux insultes aux religions ».

Elle a souligné « qu’elle ne peut en aucun cas être considérée comme une forme de liberté d’expression », soulignant « la nécessité de mettre fin à ces comportements et actions irresponsables, ainsi que la nécessité de respecter les symboles religieux et de s’abstenir d’actes et de pratiques qui alimentent la haine et la discrimination ».

Le ministère a souligné « la nécessité de confronter et de ne pas permettre ces actes, et d’unir les efforts pour diffuser et promouvoir une culture de paix et d’acceptation de l’autre, et de faire prendre conscience des valeurs de respect commun, et d’enrichir les valeurs d’harmonie et de tolérance, et rejettent l’extrémisme, l’intolérance et l’incitation à la haine, car il s’agit d’une responsabilité collective que chacun doit respecter ».

Turquie : profaner le Coran est un acte ignoble

Le premier jour de l’Aïd al-Adha, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a condamné la profanation du Coran à Stockholm, la considérant « comme une action méprisable ».

Le ministre a écrit sur son compte Twitter : « Je maudis l’acte ignoble qui a été commis contre le Saint Coran les premiers jours de l’Aïd al-Adha ».

« Il est inacceptable d’autoriser ces actes anti-islamiques sous prétexte de liberté d’expression », a-t-il ajouté.

« Applaudir des actes aussi flagrants, c’est être complice », a déclaré le ministre, qui était à la tête des services de renseignement jusqu’à sa prise de fonction début juin.

Plus tôt dans la journée, la police suédoise a annoncé son autorisation d’organiser une manifestation dont les organisateurs prévoient de brûler une copie du Noble Coran devant la Grande Mosquée de Stockholm, aujourd’hui mercredi, coïncidant avec l’Aïd al-Adha.

Dans sa décision, la police a déclaré que « la nature des risques de sécurité associés à la profanation du Coran ne justifie pas, en vertu des lois en vigueur, le refus de la demande ».

Le requérant, Sloan Momica (37 ans), écrit dans la requête dont une copie a été obtenue par l’Agence France Presse : « Je veux manifester devant la Grande Mosquée de Stockholm, et je veux exprimer mon opinion sur le Coran… Je vais déchirer le Coran et le brûler. »

Le feu vert pour cette manifestation est venu deux semaines après qu’une cour d’appel suédoise a rejeté une décision de la police refusant d’accorder des autorisations pour deux manifestations à Stockholm au cours desquelles le Coran devait être brûlé.

La police a évoqué des problèmes de sécurité, après que la profanation du Coran devant l’ambassade de Turquie en janvier dernier ait conduit à des semaines de manifestations, accompagnées d’appels au boycott des produits suédois, tout en bloquant les efforts de la Suède pour rejoindre l’OTAN.

La police suédoise a autorisé le chef du parti extrémiste Danish Line, Rasmus Paludan, un militant suédo-danois qui avait déjà été condamné pour racisme, à organiser une manifestation. Paludan a provoqué des émeutes en Suède lorsqu’il a visité le pays en brûlant publiquement des copies du Coran.

Les politiciens suédois ont critiqué la profanation du Coran. La police a déclaré que la manifestation de janvier avait fait de la Suède une « cible d’attaques ».

Source: Médias