Le Hezbollah a fermement condamné le fait de déchirer et de brûler un exemplaire du Saint Coran devant une mosquée à Stockholm.

« Les autorités suédoises sont partenaires et complices de ce crime, vu qu’elles ont donné la permission aux manifestants qui affichaient leur intention préalable de commettre cet acte dangereux », a affirmé le Hezbollah dans un communiqué publié ce jeudi 29 juin.

Et d’ajouter : « l’agression récurrente contre le Saint Coran dans ce pays et ailleurs ne peut être tolérée. Le gouvernement suédois doit mettre fin à cette mauvaise voie au lieu de se cacher derrière le dicton de la liberté d’expression et d’autres (faux) slogans ».

Le Hezbollah a en outre appelé « les autorités et institutions islamiques suprêmes et les gouvernements arabes et islamiques à prendre toutes les mesures appropriées qui incitent ces pays à interdire la répétition de ces stupidités sur leur sol et à cesser de répandre la culture de la haine ».

Il convient de rappeler qu’un homme a brûlé, le mercredi 28 juin, quelques pages d’un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm lors d’un « rassemblement » autorisé par la police suédoise. Cette provocation, qui coincïde avec la fête de l’Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde, a rassemblé une centaine de badauds et de journalistes.