Le président russe a déclaré que «conformément à la Constitution et à l’article 282 du Code pénal russe, le non-respect des sentiments religieux des gens est un crime».

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé l’autodafé d’un exemplaire du Coran en Suède, soulignant que le non-respect du Coran est un «crime réprimé par la législation de son pays».

C’est ce qui ressort de son entretien avec l’imam d’une mosquée de Derbent, dans le sud de la Russie, Sidakhia Sedov, qui a offert à Poutine un exemplaire du Coran, selon un reportage, mercredi soir, de Russia Today.

Cela intervient après que l’extrémiste suédois d’origine irakienne, Salwan Momika, a jeté le Coran par terre avant de le brûler devant une mosquée à Stockholm, mercredi, premier jour de la fête religieuse Aïd al-Adha.

Plusieurs pays ont condamné cet acte intervenu lors d’un rassemblement autorisé par la police suédoise.

«Le patriarche de Russie nous assure toujours que les musulmans sont nos frères, et cela renforce l’unité de notre peuple multiculturel. Nous restons un peuple uni. Le Coran est sacré pour les musulmans, et il est également sacré pour les autres. Nous savons que certains autres pays agissent différemment, et certains d’entre eux ne respectent pas les sentiments religieux des gens et prétendent que ce n’est pas un crime. Ce (manque de respect envers le Coran) est considéré comme un crime dans notre pays, conformément à la Constitution et à l’article 282 du Code pénal. C’est un crime réprimé par la législation russe et nous respecterons toujours ces règles législatives», a expliqué Poutine.

Le président russe a remercié l’imam de la mosquée pour le cadeau et a déclaré qu’il «trouverait un endroit approprié pour le Coran au Kremlin».

En Egypte, al-Azhar al-Charif, plus haute référence religieuse a salué « la position courageuse du président russe, Vladimir Poutine, pour avoir porté le Saint-Coran, défendu les symboles sacrés des musulmans, et exprimé son respect à l’Islam. »

Source: Médias