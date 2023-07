Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd’hui un ordre administratif en vertu duquel il met fin à la convocation des certains éléments de réserve de l’armée syrienne, à partir du 1er septembre 2023.

Selon l’agence syrienne Sana, l’ordre inclut les sous-officiers et les individus de réserve, dont le service effectif a atteint six ans et demi ou plus, jusqu’au 31-07-2023.

Le pouvoir a adopté une politique consistant à retenir les officiers et les personnes qui effectuaient leur service obligatoire depuis 2011, date de l’éclatement du mouvement de contestation qui s’est mue en une insurrection armée soutenue par les puissances occidentales et des monarchies du Golfe.

