La Chine et l’Algérie, ont convenu mardi de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment la sécurité et la défense nationale, consolidant les liens déjà solides de Pékin avec le pays arabe d’Afrique.

« Suite à la rencontre du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec le président chinois Xi Jinping à Pékin, les deux pays ont convenu de défendre les intérêts fondamentaux de chacun respectivement et de sauvegarder leur souveraineté et leur intégrité territoriale », selon un communiqué conjoint publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, « les deux parties sont convenues d’approfondir leur partenariat stratégique global et ont souligné la nécessité d’une étroite coopération politique et sécuritaire ».

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que « la Chine renforcerait la coopération avec l’Algérie dans plusieurs domaines clés tels que les infrastructures et la pétrochimie ».

« L’Algérie est un partenaire naturel de Pékin », a déclaré Xi lors d’une rencontre avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à Pékin.

« Les deux parties coopéreront également dans les domaines de l’espace, du nucléaire et des énergies renouvelables », a déclaré M. Xi.

Cela survient alors que l’Algérie cherche à renforcer ses relations économiques avec la deuxième plus grande économie du monde, et l’Algérie revêt une importance stratégique pour la Chine en raison de sa situation sur la Méditerranée.

À son tour, Tebboune, qui effectue sa première visite en Chine depuis qu’il est devenu président de l’Algérie en 2019, a déclaré que « son pays était prêt à renforcer le partenariat stratégique global avec la Chine afin de soutenir le développement économique et social de l’Algérie ».

Il a ajouté que l’Algérie « est prête à travailler en étroite collaboration avec la Chine en matière de coopération stratégique dans les affaires internationales et régionales ».

« A l’issue de la réunion, la Chine a signé une série d’accords bilatéraux avec l’Algérie, notamment sur les communications, le développement urbain durable et le commerce », selon la télévision d’Etat chinoise.

La visite de Tebboune à Pékin est intervenue après une visite officielle également en Russie, le mois dernier, au cours de laquelle il a appelé le président russe Vladimir Poutine à soutenir l’Algérie pour devenir membre des BRICS.

« En 2022, l’Algérie et la Chine ont signé le plan exécutif pour la construction conjointe de l’initiative la Ceinture et la Route, et le plan tripartite de coopération dans des domaines importants 2022-2024 », selon un communiqué publié lundi par le ministère algérien des Affaires étrangères.

Les relations entre Pékin et le parti au pouvoir, le Front de libération nationale, remontent à la fin des années 1950, lorsque l’Algérie demandait son indépendance vis-à-vis de la France.

En 2014, les deux pays ont transformé leurs relations en un partenariat stratégique global, l’Algérie devenant le premier pays arabe à forger un tel partenariat avec la Chine.

