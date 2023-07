Plus de 160 réservistes occupant des postes clés au sein de l’armée de l’air israélienne ont publié, mardi soir, une lettre indiquant qu’ils suspendaient leur service de réserve volontaire tant que le gouvernement avancerait dans le processus législatif sur la réforme du système judiciaire.

Dans cette lettre, 161 officiers supérieurs des réserves déclarent qu’ils cessent de se présenter au service volontaire, avec effet immédiat, en réponse à l’adoption par le gouvernement, en première lecture, d’un projet de loi clé du programme de réforme, qui vise à empêcher les tribunaux d’examiner les décisions du gouvernement et des ministres en se fondant sur leur « caractère raisonnable ».

La liste comprend deux généraux de brigade et de nombreux colonels, lieutenants-colonels, majors et capitaines, qui occupent des postes d’état-major au sein du quartier général de l’armée de l’air, des postes de pilotes de drones, d’officiers de renseignement et d’autres postes clés.

Cette lettre fait écho à une autre envoyée vendredi soir dans laquelle certains représentants des officiers de réserve de l’unité d’élite de l’état-major de l’armée israélienne (Sayaret Matkal) avaient exprimé leur intention de cesser de servir pour protester contre la réforme judiciaire.

Des milliers d’Israéliens se sont de nouveau mobilisés mardi, bloquant des gares et des routes, pour dénoncer le projet de réforme controversé soutenu par Netanyahu.